SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno da a conocer los tres polígonos de seguridad en la RM ante sistema frontal

    Las medidas preventivas se concentrarán en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante, donde existe preocupación por posibles aluviones e inundaciones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Ante la llegada de un sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana durante este martes 20 de octubre, con precipitaciones estimadas entre 20 y 35 milímetros, el gobierno anunció una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados al evento meteorológico, entre ellas el establecimiento de tres polígonos de seguridad en sectores de la capital.

    Las decisiones fueron adoptadas tras una mesa técnica de coordinación por el sistema frontal, instancia en la que las autoridades determinaron reforzar las medidas de prevención ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y aluviones.

    En concreto, los polígonos de seguridad estarán ubicados en las comunas de Las Condes, Puente Alto y Talagante, en sectores identificados como zonas de riesgo por sus condiciones geográficas y antecedentes de emergencias anteriores.

    En el caso de Las Condes, el perímetro de seguridad comprenderá el sector de San Carlos de Apoquindo, donde el pasado 8 de octubre se registró un aluvión que afectó a viviendas, vehículos e infraestructura vial. La preocupación de las autoridades apunta a la posibilidad de que las nuevas precipitaciones provoquen desprendimientos de material o el arrastre de sedimentos.

    En específico, el polígono abarca desde Camino Las Flores, sigue por avenida Plaza, hasta Quebrada Honda, que llega hasta Colina Vista Hermosa, que llega hasta General Blanche, donde el perímetro termina en Paul Harris hasta unirse con la calle Camino el Alba, que finalmente se encuentra con Camino Las Flores.

    Por su parte, en Puente Alto, el polígono abarcará los sectores donde se encuentran los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, considerados vulnerables ante las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas.

    Mientras que en Talagante, las medidas preventivas se concentrarán en el sector Ribera del Río, donde se identificaron aproximadamente 100 viviendas con mayor exposición al riesgo de inundaciones, debido a su cercanía con un cauce que podría experimentar un aumento de nivel producto de las lluvias.

    Precaución en caminos cordilleranos y suspensión de clases

    Junto con los perímetros de seguridad, las autoridades llamaron a extremar las precauciones en distintas rutas ubicadas en sectores montañosos y precordilleranos de la Región Metropolitana, debido a la posibilidad de deslizamientos y acumulación de sedimentos.

    Entre las vías que requieren especial atención se encuentran Camino El Volcán, en San José de Maipo; Camino Farellones (Ruta G-21); y Camino Juan Pablo II, que conecta Lo Barnechea con el sector de Chicureo, en Colina.

    Asimismo, en Las Condes se mantienen inhabilitadas las vías General Blanche, avenida La Plaza, Quebrada Honda y San Carlos de Apoquindo, debido a la presencia de sedimentos producto del aluvión registrado el pasado 8 de octubre.

    En paralelo, el Ejecutivo anunció la suspensión de clases para este martes en diez comunas de la Región Metropolitana, junto con un refuerzo preventivo del transporte público para enfrentar las condiciones meteorológicas previstas.

    Más sobre:LluviasPolígonos de SeguridadRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    2.
    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    3.
    Cámara aprueba proyecto para agilizar expulsiones administrativas de extranjeros irregulares

    Cámara aprueba proyecto para agilizar expulsiones administrativas de extranjeros irregulares

    4.
    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    5.
    Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

    Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

    6.
    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia