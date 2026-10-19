Gobierno da a conocer los tres polígonos de seguridad en la RM ante sistema frontal

Ante la llegada de un sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana durante este martes 20 de octubre, con precipitaciones estimadas entre 20 y 35 milímetros, el gobierno anunció una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados al evento meteorológico, entre ellas el establecimiento de tres polígonos de seguridad en sectores de la capital.

Las decisiones fueron adoptadas tras una mesa técnica de coordinación por el sistema frontal, instancia en la que las autoridades determinaron reforzar las medidas de prevención ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y aluviones.

En concreto, los polígonos de seguridad estarán ubicados en las comunas de Las Condes, Puente Alto y Talagante , en sectores identificados como zonas de riesgo por sus condiciones geográficas y antecedentes de emergencias anteriores.

En el caso de Las Condes, el perímetro de seguridad comprenderá el sector de San Carlos de Apoquindo, donde el pasado 8 de octubre se registró un aluvión que afectó a viviendas, vehículos e infraestructura vial. La preocupación de las autoridades apunta a la posibilidad de que las nuevas precipitaciones provoquen desprendimientos de material o el arrastre de sedimentos.

En específico, el polígono abarca desde Camino Las Flores, sigue por avenida Plaza, hasta Quebrada Honda, que llega hasta Colina Vista Hermosa, que llega hasta General Blanche, donde el perímetro termina en Paul Harris hasta unirse con la calle Camino el Alba, que finalmente se encuentra con Camino Las Flores.

Por su parte, en Puente Alto, el polígono abarcará los sectores donde se encuentran los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, considerados vulnerables ante las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas.

Mientras que en Talagante, las medidas preventivas se concentrarán en el sector Ribera del Río, donde se identificaron aproximadamente 100 viviendas con mayor exposición al riesgo de inundaciones, debido a su cercanía con un cauce que podría experimentar un aumento de nivel producto de las lluvias.

Precaución en caminos cordilleranos y suspensión de clases

Junto con los perímetros de seguridad, las autoridades llamaron a extremar las precauciones en distintas rutas ubicadas en sectores montañosos y precordilleranos de la Región Metropolitana, debido a la posibilidad de deslizamientos y acumulación de sedimentos.

Entre las vías que requieren especial atención se encuentran Camino El Volcán, en San José de Maipo; Camino Farellones (Ruta G-21); y Camino Juan Pablo II, que conecta Lo Barnechea con el sector de Chicureo, en Colina.

Asimismo, en Las Condes se mantienen inhabilitadas las vías General Blanche, avenida La Plaza, Quebrada Honda y San Carlos de Apoquindo, debido a la presencia de sedimentos producto del aluvión registrado el pasado 8 de octubre.

En paralelo, el Ejecutivo anunció la suspensión de clases para este martes en diez comunas de la Región Metropolitana, junto con un refuerzo preventivo del transporte público para enfrentar las condiciones meteorológicas previstas.