Por culpa de la guerra: la ucraniana Elina Svitolina anuncia quiebre con Gael Monfils tras cinco años de matrimonio

Elina Svitolina anunció su separación de Gael Monfils. El divorcio se da tras cinco de matrimonio. En total, llevaban nueve años de relación. La actual número seis del ranking WTA comunicó la decisión a través de las redes sociales.

La deportista de 32 años señaló que la guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido consecuencias en su estado emocional. “Esto es lo más difícil que he tenido que compartir. Todos saben cuánto significa Ucrania para mí. De lo que rara vez he hablado es de lo que la guerra ha hecho en mi interior”, expresó Svitolina mediante Instagram.

La ucraniana recordó que durante 2025 decidió alejarse temporalmente del circuito profesional debido a su situación. “Lo que no vieron fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de perderme lentamente a mí misma”, agregó.

Svitolina también se refirió al apoyo que recibió de Monfils durante ese proceso. “Gael lo vio todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos por esto juntos durante mucho tiempo, con todo lo que teníamos. Pero algunas batallas ocurren profundamente dentro de ti, y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti”, escribió.

Ahora sostiene que busca iniciar una etapa separada. “Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar el camino de regreso a mí mismo y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura que he tenido que enfrentar y la cosa más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo. Gael escuchó. Él ha respetado lo que necesito con una fuerza y gracia que nunca olvidaré”, manifestó.

“Gael me ha amado a través de mis mayores alegrías y mis momentos más oscuros, y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos, construimos una hermosa vida, y nos dieron el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai”, añadió.

La historia de Svitolina y Monfils

Svitolina y Monfils comenzaron su relación en 2017 y contrajeron matrimonio en julio de 2021. En 2022 nació Skai, su hija, quien recientemente cumplió cuatro años.

Respecto de su situación familiar, la ucraniana aseguró que ambos mantendrán sus responsabilidades. “Skai siempre será lo primero. Nuestro matrimonio está llegando a su fin, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, uno al lado del otro, en cada etapa de su vida”, sostuvo.

La pareja compartió distintos momentos dentro del circuito profesional. Uno de los más recientes ocurrió en el US Open, donde participaron juntos en dobles mixtos y alcanzaron las semifinales del torneo.

En el ámbito deportivo, Svitolina continúa compitiendo en el circuito femenino y consiguió su clasificación a las WTA Finals de esta temporada. Por su parte, Monfils figura como retirado en los registros de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis. El francés había dicho que finalizaría su carrera pronto, pero no realizó un anuncio oficial.

Svitolina pidió respeto por la privacidad de ambos. “No hay nadie a quien culpar. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando de forma”, concluyó la tenista.