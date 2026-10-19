Chile vs. Australia: dónde y a qué hora ver a la Roja Sub 17 femenina en el Mundial
Este lunes debuta la selección chilena en el certamen planetario juvenil.
Este lunes debuta la Roja Sub 17 en el Mundial femenino de la categoría. El equipo nacional se mide ante Australia.
La selección de Vanessa Arauz disputa su primer encuentro en el Complejo de Fútbol Mohammed VI en Marruecos.
Cuándo ver Chile vs. Australia en el Mundial Sub 17 femenino
El encuentro entre Chile vs. Australia está pactado para las 15 horas este lunes 19 de octubre.
Dónde ver Chile vs. Australia en el Mundial Sub 17 femenino
El encuentro entre Chile vs. Australia se podrá ver a través de Chilevisión y DSports 2. También está disponible en streaming vía MiCHV, DGO y Paramount+.
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