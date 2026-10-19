En Panamá: Boric evita crítica directa a Kast, pero cuestiona rebaja de impuestos y afirma que reduce beneficios sociales

Pese al momento actual que vive La Moneda y de asumir junto a Michelle Bachelet el liderazgo de la oposición para hacer frente al gobierno, el exmandatario Gabriel Boric evitó una crítica directa al Presidente José Antonio Kast en su paso por Panamá.

El frenteamplista arribó a Ciudad de Panamá para participar este lunes de la Conferencia regional “Fin de la pobreza, recalibrando estrategias, renovando compromisos”, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El ex jefe de Estado chileno compartió un panel con el expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe. La instancia fue moderada por Michelle Muschett, subsecretaria general y directora regional para América Latina y el Caribe, perteneciente al PNUD.

En medio de las consultas de la moderadora, el diálogo pasó a un debate entre ambos exlíderes sobre el tamaño del Estado y también las políticas tributarias, en especial aquellas que apuntan a reducir los impuestos a las empresas privadas para incentivar la inversión, como la que impulsó el Ejecutivo de Kast en la megarreforma.

Fue en medio de ese intercambio de visiones con el colombiano que Boric señaló: “Con el presidente Uribe, sin lugar a dudas, tenemos muchísimas diferencias. Por supuesto, no corresponde que yo me meta en política colombiana, ni tampoco que yo resalte las diferencias que pueda tener con el Presidente de mi país. Cuando uno sale afuera, más bien yo valoro y quiero a Chile, y estoy orgulloso de Chile. Y esas diferencias las discutiremos en casa”.

Aunque señaló directamente que no pretendía exponer las diferencias que mantiene con el exrepublicano, el frenteamplista sí dio cuenta de su rechazo a la disminución de impuestos y aseguró que ese tipo de iniciativas afectan a los beneficios sociales.

“El presidente Uribe hablaba, por ejemplo, de la importancia de bajar los impuestos para fomentar la inversión. Y uno puede discutir técnicamente la pertinencia de bajar o no bajar impuestos y cuánto de eso afecta a la inversión. Hay muchos estudios al respecto, pero también tenemos que, y pongo sobre la mesa desde nuestra perspectiva, que cuando se bajan los impuestos, y por lo tanto, se allegan menos recursos al Estado, los que terminan pagando la falta de esos recursos son generalmente los beneficiarios de programas sociales”, afirmó.

“Entonces, sí, es cierto que siempre se puede mejorar en eficiencia, siempre hay que estar combatiendo la corrupción, pero en general lo que vemos es que cuando se disminuye el ingreso por impuestos a las grandes empresas o a las grandes riquezas, eso lo terminan pagando los beneficiarios de programas sociales que son los más pobres. Y eso, una manera clara en que se expresa es la tremenda desigualdad de ingresos”, agregó.

Dardo a Milei

En otra de sus intervenciones, Boric lanzó un dardo al Presidente de Argentina, Javier Milei, aunque sin nombrarlo.

Lo hizo mientras se discutía sobre la importancia de la recuperación de los espacios públicos para enfrentar la pobreza.

“Hoy día está muy de moda hablar de motosierra, de la libertad, entendida solamente como la libertad de mercado. Sin embargo, la experiencia que tuve yo, por lo menos, no es que la gente en ninguna parte te pide menos Estado, te pide que el Estado funcione, que el Estado llegue”, señaló.

Y luego añadió que “es tremendamente significativo cuando uno tiene hijos, cuando uno ve un niño con acceso a una plaza, y ve cómo se maravilla con algo tan simple como los coquitos que caen de un árbol, y tiene la posibilidad de sentarse en el pasto y tocar una flor, versus un niño que tenga que estar encerrado en su casa, por el temor que existe afuera, que llegue una bala loca, pegado seguramente al celular”.