Repasa la igualdad de la Roja femenina ante Australia en su estreno en el Mundial Sub 17
El equipo comandado por la entrenadora Vanessa Arauz se estrenó en la cita planetaria de Marruecos.
Minuto a minuto
Australia 1-1 Chile
Así marcha el Grupo F del Mundial
- España / 3 puntos
- Chile / 1
- Australia / 1
- México / 0
¡Final del partido!
Chile iguala 1-1 con Australia, en su debut en el Mundial Sub 17 femenino.
78′ No hay penal para Australia
77′ Se revisa en el VAR un posible penal para Australia
Es noticia a esta hora en El Deportivo
63′ ¡Gol de Australia!
Bradshaw, en una jugada preparada luego de un tiro libre, marca el 1-1 ante Chile.
¡Ya se juega el segundo tiempo entre Chile y Australia!
Postales del primer tiempo
¡Final del primer tiempo!
Chile, con gol de Concha, derrota por la cuenta mínima a Australia en su estreno en el Mundial Sub 17 femenino.
45′ Amarilla en Chile
María Paz Valdivieso es amonestada.
33′ ¡Gol de Chile!
Concha abre la cuenta con un cabezazo luego de un centro desde la derecha.
13′ Avisa Chile
Catalina Muñoz engancha y remata, pero la portera australiana ataja el disparo de la chilena.
Triunfo de España en el inicio del Grupo F
En el primer partido del Grupo F, en el que se estrena La Roja este lunes, España derrotó 2-0 a México.
El Grupo F, en el que está Chile en este Mundial
- España
- Australia
- Chile
- México
La formación de Chile
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Australia, en su estreno en la Copa del Mundo femenina Sub 17.
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