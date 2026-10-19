Gobierno anuncia evaluación de medidas por pérdidas del Fondo E cuando se esclarezcan las “responsabilidades”

Desde el Palacio de La Moneda, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó las pérdidas por US$7.700 millones en el fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Y es que durante las últimas horas han surgido varias críticas y cuestionamientos por parte de economistas y exautoridades, además de propuestas legislativas para exigir responsabilidades.

“Primero quiero manifestar que para el gobierno el ahorro de los chilenos es sumamente importante, y más aún cuando se trata de ahorros para sus pensiones. Por lo tanto, esos ahorros hay que cuidarlos y hay que protegerlos”, aseveró Alvarado.

En ese sentido, sostuvo: “Hoy día el Congreso, entiendo, ha tomado la definición de llevar adelante sesiones especiales, en donde se van a invitar a los actores que están relacionados con este punto, con esta materia, y espero que ahí aparezcan las razones, las motivaciones y las responsabilidades”.

Consultado sobre si habrá una acción judicial contra las AFP, Alvarado subrayó que “el gobierno, al asumir, se da cuenta de que hay una situación de riesgo para los ahorros y toma todas las acciones y decisiones para evitar un daño de mayor magnitud, y por eso induce y obliga a la AFP a abandonar estas posiciones de riesgo que se materializó en una pérdida menor, que lamentamos”.