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    Política

    “Es un impacto directo a pacientes”: comisión mixta comienza discusión por presupuesto en Salud y parlamentarios manifiestan reparos por recortes

    Algunos de los presentes manifestaron su preocupación por ciertas glosas, solicitando votación por separado.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Hoy lunes la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos comenzó la discusión del presupuesto del Ministerio de Salud, contenida en el proyecto de ley de presupuestos para el Sector Público del año 2027, la cual fue recibida con profundos cuestionamientos de parte de los parlamentarios y las diversas organizaciones y gremios presentes, en cuanto a cómo afectarán los recortes a los pacientes.

    Si bien al inicio de la sesión se había establecido que la votación se realizaría hoy mismo, debido al tiempo se decidió dejar tanto las exposiciones pendientes como la votación para la jornada de mañana martes 20.

    Al respecto de la discusión, y tras la exposición de la ministra de Salud, May Chomali, dando cuenta del proyecto, el senador Juan Luis Castro (PS) hizo un primer punto cuestionando los recortes proyectado para la Ley Ricarte Soto, solicitando su votación por separado.

    “(Sobre la ley Ricarte Soto) Parece claramente muy desajustado que se rebaje en 28.207 millones de pesos, un 14,5% a esta ley que ha sido emblemática, que lleva 10 años de funcionamiento, que tiene 85 mil pacientes, que tiene una cifra igual o superior de gente esperando entrar, tales como los familiares de Atrofia Moscular Espinal y tantos más”, sostuvo.

    Me parece que este es un problema serio en este presupuesto que deberá corregirse y por eso solicito en ese punto la votación separada”, añadió.

    Previamente, el parlamentario ya había manifestando sus inquietudes acerca del proyecto, advirtiendo que esto “no es un ajuste administrativo o de una planilla extra, esto es un impacto directo a pacientes”, advirtiendo que significa además “un gran retroceso”.

    Junto con esto, el parlamentario también cuestionó que se eliminaran “alrededor de 77 glosas de información”, indicando que esto “no se entiende porque normalmente hay diversas materias en las cuales hay una glosa de información que se coloca, que se establece, se estandariza y ahora no están señaladas esas glosas de información para el tiempo que viene”.

    En esta línea, también manifestó su dudas por las lista de espera, en donde se mantiene una meta de 100.000 personas a ser intervenidas quirúrgicamente, meta similar a la del año anterior.

    “Lo que se echa de menos, me gustaría entender, cuál es la proyección que se hace por el país y por las regiones, respecto de las disminuciones de volúmenes de personas que están en espera y de los tiempos de espera, que es una materia que se ha discutido tanto tiempo y sobre todo el tiempo de espera que ha sido enfatizado por la autoridad muchas veces”, sostuvo.

    En esta línea, el diputado Pier Karlezi (PNL) también maniestó preocupación por ciertas glosas, y por lo mismo, solicitó una votación por separado.

    Estoy bien complicado, a mí me gustaría muchas glosas votarlas por separado, creo que esta votación no se puede tomar desde una generalidad. Creo que votar en general sería bastante precipitado”, advirtió.

    Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC), quien si bien no forma parte de la comisión, estuvo presente en la discusión, lanzó una fuerte crítica contra el presupuesto, apuntando a que no había un real aumento, sino un congelamiento.

    “Por un lado han dicho que estamos hablando de un aumento de un presupuesto, en la propia lámina, número 14, que ellos (Minsal) presentaron, también está escrito con todas sus letras que el gasto proyectado 2026 es el techo para el 2027. El techo. Es decir, el gasto real en salud no crece un solo peso, y para mí por lo menos eso tiene nombre, y no es precisamente convergencia, como se ha tratado de plantear: es congelamiento”, sentenció.

    Lo demás, sostuvo, “es puro marketing fiscal para hacerle creer a las chilenas y chilenos que la salud para este gobierno es una prioridad, cuando no lo es”.

    La diputada Ana María Gazmuri (AH) en tanto, también compartió los cuestionamientos de los parlamentarios, así como también las dudas que surgieron en cuanto a al continuidad de la ley Ricarte Soto.

    “El fondo de la ley se agota este año”

    Al respecto de la Ley Ricarte Soto, la ministra Chomali explicó en su presentación que esto ocurría ya que “el fondo de la ley se agota este año”.

    El ingreso a pacientes supera con crece a los que se retiran, pero decidimos asegurar los tratamientos de aquellos que ya son beneficiados”, señaló.

    En ese sentido, explicó en su presentación, no podrán ingresar nuevas patologías, y en respuesta a esto, indicó, van a presentar “un proyecto para modificar esta ley con el fin de que el fondo crezca a la velocidad de los pacientes”.

    Si bien la diputada Gazmuri consultó sobre la fecha en que el Ejecutivo podría presentar ese proyecto, esto no fue respondido por las autoridades.

    En la sesión, junto con la presentación de las autoridades del Minsal, también realizaron presentaciones representantes de la Corporación de Familias con Atrofia Muscular Espinal, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Corporación de Pacientes con Hemofilia, la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros, la Confederación Democrática de Profesionales Universidades de Salud, y la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada, entre otras organizaciones.

    Más sobre:PolíticaPresupuestoSalud

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