Mosa, Villegas y siete más: la sorpresiva jugada que preparan los clubes frente a las exigencias de la FIFA

La FIFA cambió el panorama electoral del fútbol chileno. Jair Bertoni y Mariano Zavala, los emisarios que enviaron desde Zúrich, se reunieron con Pablo Milad, presidente de la ANFP; Jorge Yunge, secretario general y candidato a la testera de la sede de Quilín; más los cuatro representantes del Consejo de Presidentes en la Federación de Fútbol de Chile: Cecilia Pérez, Aníbal Mosa, Jorge Uauy (el otro postulante a encabezar la asociación) y Cristian Ogalde.

Desde FIFA llegaron a imponer una serie de modificaciones que alteraron el plan de las dos listas que apuestan a relevar a Pablo Milad, en elección que está fijada para el 19 de noviembre. Tanto Jorge Uauy como Jorge Yunge quedaron sorprendidos. ¿La razón? Acelerar la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) para que se concrete a más tardar el 28 de febrero de 2027, cuando buena parte de los clubes esperaba hacerlo en el plazo de 12 meses que establece la nueva ley.

En resumen, ambos candidatos ahora solo se disputarán la presidencia de la sede de Quilín, ya que el ente rector dejó claro que quien gane las elecciones de noviembre no asumirá la testera de la FFCh. El interés de la FIFA está centrado en la Federación, ya que es el organismo afiliado, y no la ANFP. Por otro lado, el presidente de la FFCh es quien recibe los US$ 40.000 mensuales que entrega como dieta la Conmebol.

Lo cierto es que varios clubes del fútbol chileno se enteraron por la prensa de lo que sucedió en Quilín. Pablo Milad no citó a un consejo extraordinario para entregar detalles de los pasos a seguir. Solo Jorge Uauy, uno de los candidatos, citó a zoom al día siguiente, a las 18 horas. En la reunión, que contó con varios clubes que lo apoyan, más algunos indecisos como Everton, La Serena y Cobresal, se planteó el nuevo panorama y cómo afecta a la industria de cara a los desafíos que se avecinan.

Más allá de las explicaciones, varios clubes sintieron que el nuevo escenario obliga a replantear las elecciones. La principal razón apunta a que, según varios equipos con derecho a voto, las aspiraciones de Jorge Uay y Jorge Yunge apuntaba a quedarse con la presidencia de la Federación, al menos por un año. Por lo mismo, se están organizando para ver la posibilidad de abrir un nuevo proceso eleccionario. Lo conversarán con los timoneles durante los próximos días.

El aviso

Durante la tarde este sábado, Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo y César Villegas, quien maneja los destinos de Deportes Limache y San Luis, emitieron un comunicado en conjunto.

El presidente del club Colo Colo, Aníbal Mosa Schmes, y el presidente de Deportes Limache, César Villegas Mena, se reunieron para analizar el actual presente del fútbol chileno de cara a las elecciones de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile”, consigna, a modo de introducción.

“De acuerdo con los acontecimientos suscitados por la visita de la FIFA, situación no extraña para los dos candidatos, debido a que ellos estuvieron reunidos en Estados Unidos en el mes de septiembre, ya manejando esta información que hace pocos días se dio a conocer”, sostienen, en alusión a Jorge Uauy y Jorge Yungue, quienes se disputan el control de la ANFP, y respecto de la permanencia de Pablo Milad en la testera de la Federación mientras se produce la separación respecto de la entidad que rige al profesionalismo.

“En virtud de esta situación y de otros hechos que no han canalizados ni informados como debiese ser, han decidido votar en bloque y analizar en conjunto toda la situación que hoy se está presentando”, añaden.

Dicen que no están solos. “A este bloque se han sumado 10 clubes que apoyarán esta medida para dar transparencia en cómo y quienes serán elegidos”, concluyen.

Hay, detrás, una conclusión. “Ambas listas no nos representan”, sostiene Villegas a El Deportivo, como un elemento adicional a la auténtica rebelión. El resto, prefiere mantenerlo en reserva.

Eso sí, admite que una posibilidad concreta es que el bloque que junto a Mosa dicen representar termine anulando sus votos en los comicios de la ANFP, que están programados para el 19 de noviembre. “Puede ser una alternativa”, admite el mandamás tomatero.

Yunge reacciona

Jorge Yunge reaccionó este domingo, a última hora. A través de un comunicado, el actual secretario general de Pablo Milad aseguró que su intención es liderar la ANFP. Y, que en caso de ser elegido, no se moverá del cargo para postular a la federación.

“Conforme a lo anterior, y de mantenerse dicha decisión por parte de FIFA y CONMEBOL en cuanto a que el nuevo Presidente electo en la FFCH no pueda ejercer la presidencia de ambas instituciones, aunque fuera de manera transitoria, venimos en manifestar que, de resultar electo nuestro candidato a Presidente, señor Jorge Yunge, él no renunciará a su cargo en la presidencia de la ANFP, aunque ello signifique no poder postularse la Presidencia de la Federación de Fútbol de Chile, toda vez que esta lista se debe siempre a nuestros clubes, ya que son ellos quienes nos elegirán y confiarán en nuestra gestión de resultar electos”, cerró.