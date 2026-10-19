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    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    Jean Pierre Allende Sáez estaba asociado a "Los Pachucos", banda responsable del primer gran embarque ilegal de armas desde Estados Unidos y que fue desbaratada en 2018 por la Fiscalía Occidente y la PDI. El sujeto permaneció prófugo durante años y tras su arribo al país quedó en prisión preventiva.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Archivo, Operación Houston.

    A más de ocho años que la Fiscalía Regional Occidente, en ese entonces liderada por el exfiscal regional José Luis Pérez Calaf, comenzara una inédita indagación por tráfico de armas desde Estados Unidos (EE.UU.) -en un caso que se denominó como Operación Houston y que data de 2018-, el círculo comenzó a cerrarse de manera definitiva.

    Durante la jornada de este domingo 18 de octubre llegó a suelo chileno Jean Pierre Allende Sáez, el último de los imputados implicado en la red que logró la internación ilegal de decenas de armas y municiones, que luego eran comercializadas con otras estructuras delictivas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

    Era la pieza que faltaba, pues en 2019 y 2022 el Ministerio Público consiguió que se condenara a los integrantes y cabecillas de esta organización criminal, por delitos consumados de asociación ilícita, tráfico ilícito de armas y lavado de activos.

    Como acreditó la Fiscalía, los sujetos eran integrantes de una banda radicada en la comuna de Maipú, liderada por la familia Pavez Becerra, conocidos como “Los Pachucos”. El grupo, como publicó este medio una vez que estalló el caso, operaba desde los ’90, en el sector La Farfana.

    “Los Pachucos”, entre otros ilícitos por los que fueron perseguidos, internaban a territorio nacional armas que adquirían en suelo estadounidense. Muchas las desarmaban o las escondían a fin de que no fueran detectadas en los controles de ingreso al país. La compra se acordaba desde Chile y luego los líderes de la estructura enviaban un emisario a Houston, Texas, para pagarlas, recibirlas y enviarlas.

    El último de los sujetos que faltaba que enfrentara la justicia chilena y que ahora fue extraditado, era el enlace de la banda en EE.UU. y permaneció prófugo durante años.

    Tras su llegada a Chile, Allende Sáez fue formalizado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur -ahora a cargo de las pesquisas- y se decretó su prisión preventiva.

    Al respecto, el fiscal Álex Cortés, jefe de Sistema de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Sur, manifestó que “el imputado se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2018 en la denominada Operación Houston, en donde ya la totalidad de los imputados se encontraban condenados y este era el imputado que se mantenía aún prófugo”.

    “El día de ayer llega a Chile producto de una deportación desde Estados Unidos. Se solicitó de inmediato una orden de detención verbal para este imputado, para ser puesto a disposición del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputaron cargos por asociación ilícita, tráfico de armas y lavado de activos. Acogiéndose la petición del Ministerio Público, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, otorgándose un plazo de investigación de 45 días”, dijo el persecutor a La Tercera.

    El caso

    La indagación referente a las redes que tejieron “Los Pachucos” en Estados Unidos comenzó a raíz de un hallazgo por parte de personal de Aduanas. Los funcionarios detectaron tres pistolas al interior de un mismo número de reproductores DVD’s.

    La Policía de Investigaciones (PDI) tenía antecedentes de que el clan estaba vinculado a delitos comunes, pero tras las advertencias de Aduanas se desplegó una indagatoria que permitió establecer que en 2015 habían decidido ampliar su rubro y aprovechar las facilidades que había en suelo norteamericano para adquirir armas y así revenderlas en Chile.

    Como manifestaron en su momento efectivos policiales, la banda adquiría las armas en un precio aproximado de US$ 500 ($ 316 mil en ese entonces), y luego las revendía en el país por al menos $ 1,5 millones. Mantenían un negocio fachada para intentar ocultar el origen ilícito de los fondos que percibían.

    En el fallo del Quinto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago en que se estableció la responsabilidad de Mauricio Pavez Becerra como líder de la organización, se indicó: “Al menos desde el año 2015 al 6 de abril del año 2018 Mauricio Osvaldo Pavez Becerra emitió diversas boletas de honorarios ideológicamente falsas, a nombre de terceros, que daban cuenta de servicios de banquetería y otros que nunca se realizaron, con la finalidad de aparentar que las utilidades que percibía producto del negocio de tráfico de armas, tienen un origen lícito, y así poder justificar sus inversiones, realizadas principalmente en vehículos”.

    En medio de la serie de pesquisas, además, los investigadores pudieron establecer que “Los Pachuco” se asociaron con Fernando Cabrera, un importador de vehículos de Arica, quien les facilitaba las gestiones de traslado.

    En medio de las pesquisas el exfiscal José Luis Pérez Calaf visitó Houston.
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