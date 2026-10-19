Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

Tras una serie de aplazamientos y la inhabilitación de dos jueces, finalmente, la tarde lunes, en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en el caso contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

“En un inicio se había suspendido la audiencia y la verdad es que estábamos bastante disconformes con la decisión que había tomado el tribunal de inhabilitarse. Sin embargo, tomaron todos los resguardos para poder seguir adelante lo más rápido posible con la audiencia de preparación y de hecho estamos avanzando bastante bien”, destacó la fiscal Constanza Encina tras la primera jornada.

La instancia continuará desarrollándose mañana y se espera que se extienda un par de semanas.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La audiencia debía iniciarse en la mañana, sin embargo, la Defensoría Penal Pública solicitó la inhabilitación del juez Hugo Torres, invocando una causal de implicancia que comprometería su imparcialidad.

La solicitud se fundamentó en dos decisiones previas del magistrado: haberse pronunciado sobre la legitimación activa de la Municipalidad de Maipú y haber dictado sentencia condenatoria respecto de cuatro imputados en procedimientos abreviados.

La Fiscalía Oriente y los querellantes, Concejo de Defensa del Estado CDE y Municipalidad de Maipú, se opusieron, sin embargo, finalmente, el juez se declaró inhabilitado.

Cuando Barriga era representada por abogados particulares, su defensa también recurrió en una instancia contra el juez.

Ante la inhabilitación, el tribunal decidió suspender la instancia por unas horas ya que a las 11.40 horas estaba fijado un procedimiento abreviado respecto del coimputado Rodrigo Báez.

Una vez terminado el procedimiento abreviado, la jueza Constanza Estay asumió la preparación de juicio oral.

La exalcaldesa llegó temprano al Centro de Justicia y evitó responder preguntas a la prensa, pero dialogó brevemente con periodistas después de la suspensión inicial.

“Yo soy inocente”, afirmó, destacando el trabajo de su defensa.

Serie de postergaciones

La instancia estaba primero programada para el 3 de febrero y se aplazó seis meses hasta el 4 agosto, siendo postergada, posteriormente, para el 7 de octubre ante una reclamación de la defensa de la acusada en relación al volumen de información y evidencia material a analizar.

La documentación del caso en formato digital tiene un peso de 32 terabytes. Son más de 120 mil hojas.

Hace dos semanas, en tanto, la audiencia fue aplazada por la inhabilitación del juez Juan Carlos Silva, ante una recusación amistosa que se hizo presente por su vínculo con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, que actualmente defienden al exdiputado Joaquín Lavín León, cónyuge de Barriga, en una causa derivada del caso contra la exalcaldesa.

Fiscalía espera que haya justicia “en un plazo razonable”

La Fiscalía Metropolitana Oriente pide penas por más de 23 años de cárcel para la otrora jefa comunal.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), como querellante, solicita 37 años de prisión para Barriga, poniendo énfasis en la cantidad de dinero que se habría mal administrado durante sus periodos como alcaldesa.

“Nosotros hicimos una solicitud que en definitiva estamos acusando por varios delitos, seis hechos en específico por delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, negociación incompatible y otros hechos de fraude también. Lo cierto es que esto ocasionó un perjuicio fiscal de parte del Ministerio Público, nosotros creemos que de 32.000 millones de pesos aproximadamente”, explicó la fiscal Encina.

La persecutora indicó que confía en la audiencia de preparación y el juicio oral van a durar “un plazo razonable”, entendiendo que es posible encausar este proceso en base a la prueba que sea pertinente.

“Teniendo solamente dos acusados que van a ir a juicio, despejamos la mayoría de ellos con distintas ofertas de procedimiento abreviados según la colaboración que habían prestado, por lo tanto creemos que el juicio va a ser en un plazo razonable y se van a cumplir las expectativas, creo, de que se haga justicia en un plazo razonable”, sostuvo la fiscal.