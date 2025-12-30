Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

Tras casi dos años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció este martes el cierre de la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y solicitó la apertura de juicio oral en esta causa.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Barriga por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La sumatoria de las penas por estos cargos da como resultado más de 23 años.

Mediante sus redes sociales, el Ministerio Público precisó que “en su conjunto la Fiscalía solicitó penas que van desde los cinco años y un día hasta los diez años y un día por los delitos acusados en carácter de reiterados. Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos”.

“Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, acotó la jefa de asesoría jurídica de esa repartición del Ministerio Público, Pamela Valdés.

Durante la audiencia de reformalización que Barriga enfrentó a mediados de abril a sus imputaciones de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su gestión como alcaldesa entre 2016 y 2021, se sumaron las de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El Ministerio Público cifró en $33.500 millones el monto defraudado en el municipio.

En esa instancia, la fiscal Constanza Encina acusó que Barriga“realizó diversos actos tendientes a la obtención de un beneficio personal, para los que utilizó recursos públicos municipales” y puso énfasis en tres actos que darían cuenta de esas acusaciones: la promoción de la marca “Fuerza de Mujer” que Barriga utilizó para actividades municipales y que inscribió a título personal y el uso de recursos públicos para la contratación de una niñera para su hijo y la contratación de la empresa Legal Corp para que ésta se encargara de los litigios en conta suya y de su esposo, el diputado -hoy desaforado- Joaquín Lavín León.