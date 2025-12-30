SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    El Ministerio Público la acusa de cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

    Por 
    Arturo León
     
    Paz Rubio
    Audiencia de formalización de la exalcaldesa Cathy Barriga. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Tras casi dos años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció este martes el cierre de la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y solicitó la apertura de juicio oral en esta causa.

    El Ministerio Público presentó la acusación contra Barriga por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La sumatoria de las penas por estos cargos da como resultado más de 23 años.

    Mediante sus redes sociales, el Ministerio Público precisó que “en su conjunto la Fiscalía solicitó penas que van desde los cinco años y un día hasta los diez años y un día por los delitos acusados en carácter de reiterados. Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos”.

    “Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, acotó la jefa de asesoría jurídica de esa repartición del Ministerio Público, Pamela Valdés.

    Durante la audiencia de reformalización que Barriga enfrentó a mediados de abril a sus imputaciones de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su gestión como alcaldesa entre 2016 y 2021, se sumaron las de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El Ministerio Público cifró en $33.500 millones el monto defraudado en el municipio.

    En esa instancia, la fiscal Constanza Encina acusó que Barriga“realizó diversos actos tendientes a la obtención de un beneficio personal, para los que utilizó recursos públicos municipales” y puso énfasis en tres actos que darían cuenta de esas acusaciones: la promoción de la marca “Fuerza de Mujer” que Barriga utilizó para actividades municipales y que inscribió a título personal y el uso de recursos públicos para la contratación de una niñera para su hijo y la contratación de la empresa Legal Corp para que ésta se encargara de los litigios en conta suya y de su esposo, el diputado -hoy desaforado- Joaquín Lavín León.

    Más sobre:Cathy BarrigaFiscalíaMinisterio PúblicoMaipú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Lo más leído

    1.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    2.
    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    3.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    4.
    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    5.
    Último nombramiento supremo de Boric: las razones para que el ministro Jorge Zepeda se perfile como carta de consenso

    Último nombramiento supremo de Boric: las razones para que el ministro Jorge Zepeda se perfile como carta de consenso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM
    Chile

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil
    Negocios

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Las peores películas y series que dejó 2025
    Cultura y entretención

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana