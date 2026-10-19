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    Nacional

    Presidente Kast aprueba conformación del Alto Mando de Carabineros para el año de su centenario

    Pasan a retiro ocho generales de la policía uniformada, ascendiendo igual número de coroneles.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Santiago, 16 de Junio2023. Imagenes referenciales Carabineros de Chile Cenco. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Carabineros informó este lunes que, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando 2027 de la institución, propuesto por su general director, Marcelo Araya.

    Se trata de los nombres que encabezados por el general Araya liderarán la policía uniformada durante el año de su centenario.

    “Su gestión estará centrada en la modernización y la profesionalización institucional, para responder con eficacia y cercanía a las demandas de seguridad de la ciudadanía, con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, mantendrá como preocupación permanente el cuidado, la seguridad y el bienestar de quienes integran Carabineros, reconociendo en ellos la fortaleza esencial de nuestra misión”, indicó la policía uniformada en un comunicado.

    Conformación Alto Mando de Carabineros de Chile 2027

    • General director: Marcelo Araya Zapata.
    • General subdirector: general inspector Enrique Monrás Álvarez.
    • Director nacional de Orden y Seguridad: general inspector Rodrigo Espinoza Olea.
    • Director nacional de Personal: general inspector Ariel Oñate Rodríguez.
    • Contralora general: general inspector Karina Soza Muñoz.
    • Jefe Zona Metropolitana: general inspector Manuel Cifuentes Quezada.
    • Director nacional de Gestión de Abastecimiento: general inspector Juan Muñoz Rodríguez.
    • Director de Salud: general Jorge Muñoz Soto.
    • Director de Finanzas: general (I) Fernando Peña Iturra.
    • Jefe Zona Aysén: general Cristián Mansilla Varas.
    • Jefe Zona Santiago Este: general Cristián Montre Soto.
    • Director Control Droga e Investigación Criminal: general Jaime Velasco Bahamondez.
    • Secretario general y Asuntos Internacionales: general Juan Pablo Díaz Albornoz.
    • Director de Inteligencia Policial: general Julio Jaramillo Viveros.
    • Director de Bienestar: general José Martínez Martínez.
    • Jefe Zona de Carabineros Control Orden Público e Intervención Sur: general Renzo Miccono Villablanca.
    • Director de Auditoría Interna: general Julio Marabolí Fuenzalida.
    • Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia: general Mitza González Méndez.
    • Jefe Zona Los Ríos: general Loreto Osses Coloma.
    • Subdirector Centro Integrado de Coordinación Policial: general Eduardo Palma Fuentes.
    • Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial: general Víctor Vielma Vidal.
    • Director de Logística: general Patricio Yáñez Nahuelhuaique.
    • Jefe Zona Valparaíso: general Alex Bahamóndez Abarca.
    • Jefe Zona Coquimbo: general Christian Brebi Sáez.
    • Jefe Zona Araucanía: general Miguel Herrera Jorquera.
    • Jefe Zona O’Higgins: general Guillermo Bohle Guichacoi.
    • Jefe Zona Fronteras y Servicios Especiales: general Juan Schaaf Gutiérrez.
    • Jefe Zona Maule: general Carlos Contreras Torres.
    • Director de Educación Doctrina e Historia: general Claudio Henríquez Valenzuela.
    • Jefe Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos: general Stephan Godomar Encina.
    • Jefe Zona Arica y Parinacota: general Álvaro Martínez Vega.
    • Jefe Zona Tarapacá: general Adrián Andrades Miranda.
    • Jefe Zona Antofagasta: general Marco Gutiérrez Sepúlveda.
    • Jefe Zona Oeste: general David López Oyarce.
    • Jefe Zona Magallanes: general Emilio Teixidor Araya.
    • Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: general Fernando Gómez Rojas.
    • Jefe Zona Los Lagos: general Francisco Aravena Padilla.
    • Jefe Zona Biobío: general Cristian González Araneda.
    • Jefe Zona Ñuble: general Claudio Rosales Pacheco.
    • Jefe Zona Atacama: general Cristian Acevedo Yáñez.
    • Director de Justicia: general (J) Alberto Veloso Abril.

    Generales que pasan a retiro

    • General inspector María Teresa Araya Jiménez.
    • General Patricia Vásquez Muñoz.
    • General Juan González Albornoz.
    • General Edgardo Flores Rubio.
    • General Maureen Espinoza Lobos.
    • General Marco Alvarado Díaz.
    • General Jorge Valdivia Correa.
    • General (J) Jaime Elgueta Burgos.

    Asciende al grado de general inspector

    • General Juan Muñoz Rodríguez.

    Ascienden al grado de general

    • Coronel David López Oyarce.
    • Coronel Emilio Teixidor Araya.
    • Coronel Fernando Gómez Rojas.
    • Coronel Francisco Aravena Padilla.
    • Coronel Cristián González Araneda.
    • Coronel Claudio Rosales Pacheco.
    • Coronel Cristián Acevedo Yáñez.
    • Coronel (J) Alberto Veloso Abril.
    Más sobre:CarabinerosAlto MandoPresidente José Antonio KastCentenario de CarabinerosSeguridadMarcelo ArayaEnrique Monrás

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