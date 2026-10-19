Gobierno de Santiago incorpora 11 motobombas para enfrentar nuevo sistema frontal: una de ellas es de carácter industrial

La Región Metropolitana (RM) se prepara para enfrentar un nuevo sistema frontal, el que -de acuerdo con los pronósticos- traerá precipitaciones, granizos y tormentas eléctricas, desde la tarde de este lunes.

En ese marco, el Gobierno de Santiago anunció la incorporación de 11 nuevas motobombas para enfrentar posibles anegamientos en las calles de la capital. La compra considera una unidad industrial y diez tradicionales.

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, detalló que se invirtieron $450 millones en la compra y explicó que la motobomba industrial “ requiere cuatro personas para ser trasladada y para ser operada, pero que claramente en situaciones muy graves, como por ejemplo en la inundación de un hospital, podrá funcionar de manera más efectiva ”.

Con las nuevas incorporaciones, la gobernación suma un total de 45 motobombas que estarán disponibles para situaciones de emergencia. Además, el organismo coordinará “los 73 camiones aljibe y las más de 30 retroexcavadoras y camiones de apoyo que hemos comprado para municipios que tenían históricamente mayor cantidad de puntos críticos”, explicó Orrego.

“Estamos coordinando el trabajo de los municipios para que los equipos puedan apoyar a las comunas que más lo necesiten. Lo hemos aprendido en las últimas emergencias, sectores que nunca se habían inundado hoy están teniendo problemas. Con el cambio climático no podemos seguir mirando el retrovisor; tenemos que anticiparnos a nuevos riesgos y tener flexibilidad para llegar donde la gente necesita ayuda”, señaló el gobernador.

Desde el gobierno regional señalaron que, hasta ahora, la distribución del equipamiento para emergencias se ha realizado considerando los puntos críticos históricos de las comunas. Además, indicaron que, con las nuevas adquisiciones, se busca aumentar la disponibilidad de motobombas para responder cuando se produzcan emergencias simultáneas en distintos sectores.

Respecto al sistema frontal, el gobernador hizo un llamado a “no crear alarma innecesaria”. Si bien, diez comunas de la RM se encuentran con alerta roja y mañana tendrán las clases suspendidas, Orrego instó a la ciudadanía a estar “plenamente informados por los canales oficiales”.

Junto con ello, instó a hacer trabajos de obra en viviendas que previamente hayan sufrido alguna afectación por la lluvia. Finalmente, hizo un llamado a no exponerse a riesgos innecesarios.