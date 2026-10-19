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    Daniela Sugg, economista de la salud: “Este Presupuesto no va a ser suficiente para financiar el gasto del sistema”

    La investigadora del Ipsuss explica que el aumento es menos, pues se utilizó otra base para calcular el incremento. Asimismo, asegura que Salud es una área difícil que siempre necesitara más de los recursos presupuestados. “Es un crecimiento destacable en vista de la estrechez, pero es menor que el 4,7% que dice el gobierno”, asegura.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    El Ministerio de Salud fue uno de los grandes favorecidos en la elaboración del Presupuesto 2027, exhibiendo un crecimiento que, según las comparaciones del gobierno, crece en un 4,7%. Sin embargo, la economista de la U. de Chile y actual investigadora del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián (Ipsuss), Daniela Sugg, afirma que el incremento es menor.

    La especialista, que durante más de una década trabajó en la Dirección de Presupuestos (Dipres), explica que la diferencia se debe a que el gobierno calculó el aumento del Minsal tomando como referencia los recursos de 2026, pero con la rebaja del 2,5% mandatada por Hacienda. Así, al utilizar una base de comparación menor, el incremento parece mayor.

    ¿Cuánto crece efectivamente el presupuesto?

    El cambio en la línea base presentada no solamente para el Minsal, sino que como criterio para toda la Ley de Presupuestos, es que incluye el ajuste fiscal de rebaja para todos los ministerios que se hizo a inicios del gobierno. En otros años no se consideran decretos modificatorios. En el caso del Minsal, tomando ese decreto modificatorio que rebajó el presupuesto un 2,5% y luego lo repone, por decirlo de alguna manera te da un 2,4%. De todas maneras, dado el escenario fiscal, es un crecimiento destacable en vista de la estrechez, pero es menor (que el 4,7% que dice el gobierno).

    ¿Qué implicancias tiene utilizar una base de cálculo como esta? ¿El aumento es engañoso?

    Ambas cifras, al final de cuentas, son correctas, dependiendo de lo que uno quiera mostrar. Sin embargo, esto dificulta la comparación histórica cuando hablamos de crecimiento, porque, sobre todo en el Minsal, durante el año se producen modificaciones presupuestarias, como alzas, rebajas y reasignaciones. En este caso particular hubo una rebaja importante y, por lo tanto, se está trabajando con una ley vigente que incorpora esa reducción. Esto dificulta determinar cuál es efectivamente la tasa de crecimiento. La verdad, no sé cuál es el propósito. Dificulta la comparación entre años y también te hace preguntar: mejor no nos comparemos con la Ley de Presupuestos 2026 aprobada, sino que empecemos a compararnos con los presupuestos vigentes. Y eso también sería un problema mayor, porque ahí tienes, a agosto, un déficit. Y aún falta considerar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La brecha, al menos, va a ser de dos puntos porcentuales.

    ¿Existe el riesgo de que vuelva a ocurrir en 2027 lo que ocurrió en 2026, cuando se aprobó un presupuesto que después hubo que incrementar?

    Ese es un problema bastante estructural que tiene Salud, tanto en la gestión financiera como en la ley de presupuestos. Si tú ya partes, independientemente de las líneas de comparación, con un presupuesto muy por debajo del gasto efectivo, más allá de que existan muchos esfuerzos de eficiencia, no logras cerrar las brechas. Se puede ser eficiente, pero probablemente durante 2027 va a pasar la misma historia triste de todos los años: que en septiembre u octubre no hay presupuesto, problemas de deuda de los hospitales y siempre te está quedando corto. Esta nueva ley de presupuesto busca mayor eficiencia, mayor contención y existe una inyección de recursos, eso es verdadero, pero no va a ser suficiente para financiar el gasto que tiene el sistema.

    Cree que en un año más vamos a volver a tener esta discusión.

    Lo mismo. Si ya ves que tienes un presupuesto vigente mayor que la ley aprobada, da indicios. Incluso hoy, a agosto, tu presupuesto aprobado es mayor que lo que estás ingresando a discutir para 2027. Obviamente continuarán los problemas de déficit. Entiendo que hay muchos esfuerzos de eficiencia, pero no sé si van a ser suficientes para cubrir este gasto, que aparte es creciente.

    A principios de año se habló mucho de hacer más con menos.

    Cuando todos los años terminas suministrando al sector Salud un 10% más de su presupuesto inicial es porque la brecha financiera es muy alta. Los mecanismos de mayor eficiencia y control del gasto van todos en la dirección correcta, pero no van a ser suficientes, porque existe un problema de brecha financiera más estructural. Todos los años se terminan suministrando muchos más recursos. Por ejemplo, en 2026 existió la rebaja inicial de un 2,5% de su presupuesto, que ya se repuso con los decretos modificatorios. Ahí uno se cuestiona cuál era el sentido de hacer ese ajuste si todos los que trabajamos en el sector sabemos que no es que te sobren los recursos y tampoco la eficiencia se va a traducir inmediatamente en holguras financieras.

    ¿Hubo un poco de ingenuidad, o quizás de responsabilidad de las autoridades al creer que esta rebaja sí se podía hacer?

    No sé si la palabra es ingenuidad. Acá había un deber ser, la respuesta a un compromiso de ajustar el gasto y tener coherencia con la regla fiscal. Más bien creo que era una señal y también buscaba incentivar este mayor control financiero y fiscal. Ahora, son mecanismos que todos los que trabajamos en el sector sabíamos que se iban a reponer durante el año, porque era inviable.

    Más allá de la discusión de las cifras, ¿cómo evalúa el presupuesto de Salud para el próximo año?

    Hay que destacar que hay un gran esfuerzo en Salud, que captura un 22% del presupuesto global del sector público. Existe efectivamente una asignación priorizada. Ahora bien, si esto va a ser suficiente, la respuesta es que no, porque con las cifras que ya tienes sabes que partes con un presupuesto 2027 inferior a lo que se terminará gastando con el año en curso. Vamos a tener el mismo problema todos los años, que al sector salud le falta el último trimestre por financiando. Ahí hay una debilidad del instrumento de presupuesto, que debiese ser nuestra hoja de navegación para la planificación del sector. Partir con un presupuesto lo más honesto posible permite efectivamente tomar mejores decisiones, una mejor planificación y gestión de la red. De lo contrario, sigues con este tema de seguir suministrándole recursos.

    Más sobre:SaludPresupuestoPresupuesto 2027Presupuesto SaludDaniela Sugg

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