Selección chilena femenina Sub 17 se estrena con un amargo empate ante Australia en el Mundial de la categoría

La selección chilena femenina Sub 17 tuvo un opaco estreno en su debut del Mundial de la categoría, que se realiza en Marruecos. Las nacionales ganaban por la mínima a Australia, pero cedieron ante la intensidad de sus adversarias para firmar un esforzado empate 1-1. Así, comparten el segundo puesto del Grupo F que lidera España.

Un inicio de mucha velocidad para los oceánicas, quienes pretendían ganar constantemente la espalda de la línea de volantes nacionales, abrir la cancha por los costados y hacer un juego directo. Cuando el reloj no llegaba a los 2 minutos, las isleñas estuvieron cerca de abrir la cuenta, cuando el tiro de esquina pasado de Claire Corbett llegó a los pies de Keira Sarris, quien no pudo darle dirección.

Tras esos diez minutos de aparente dominio de Australia, el toque y la habilidad de las chilenas les permitió acercarse al arco rival. En ese lapso, la más clara estuvo en los pies de Catalina Muñoz, quien enganchó con elegancia, pero su remate salió recto a las manos de la portera Dali Gorr. En la siguiente, la dirigidas de Vanessa Arauz avisaron otra vez, después de que el tiro libre encontrara la cabeza de Kiara Concha, frente a la atenta reacción de la arquera de las oceánicas.

Porque las isleñas intentaban adueñarse de la pelota, pero las Rojitas mantenían el orden defensivo para evitar pasar apreturas. Sin embargo, cada incursión por la derecha de Sakura Leong era un problema. A los 27’, un centro bajo permitió el remate rasante de Leyla Hussein que la portera nacional Oriana Cristancho estuvo notable para tapar abajo.

Fue un aviso para las chilenas, quienes no renunciaron a la profundidad de su juego, con muchas herramientas para inquietar al rival. A los 32’, un potente disparo de Amparo Abarca obligó a otra gran reacción de Gorr.

El gol estaba cerca y el mismo llegó con una gran jugada combinada de las nacionales, moviendo el balón de lado a lado. A los 33 minutos, Josefa Munita ensayó un potente centro desde la derecha, cerca del banderín del córner, suficiente para que Concha se ubicara en el segundo palo y celebrara el 1-0.

En el final de la primera parte, Australia intentó tomar la iniciativa para equilibrar las cifras. A dos del descanso, una nueva llegada de Hussein obligó a otra reacción de Cristancho, pero el marcador no se volvió a mover en la primera parte.

Tablas

En el tiempo complementario, las Rojitas administraron bien su ventaja. Controlaron al rival en la mitad de la cancha y sus combinaciones en ofensiva, con mucho talento y profundidad, eran peligro latente para las oceánicas.

Sin embargo, las isleñas encontraron la manera de penetrar la resistencia de las sudamericanas. Una desinteligencia defensiva y una gran acción preconcebida, Leong quedó sola en la derecha. Su habilitación cruzada al segundo palo encontró destapada a la zaguera Charlotte Bradshaw para el 1-1.

El tanto golpeó el ánimo de Chile que, poco a poco, comenzó a sentir el peso del esfuerzo. En ese escenario su rival aumentó la intensidad, pero no tuvo la claridad para explotar ese mayor físico en goles. Pese a ello, en los descuentos, un remate de Catalina Muñoz estuvo cerca de cerrar el triunfo chileno. Al final, el empate 1-1 no dejó contento a ninguno de los dos equipos.

En la próxima fecha, el próximo jueves 22, las nacionales se medirán a México, escuadra que cayó 2-0 ante España, líder y favorito del Grupo F, en un torneo que clasifica a las dos mejores selecciones y a cuatro mejores terceros de los seis grupos.