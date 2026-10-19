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    PDI da a conocer su Alto Mando 2027

    Pasarán a retiro 12 oficiales generales de la institución.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Policía de Investigaciones (PDI) informó que por medio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando de la institución propuesto para 2027 por su director general, Eduardo Cerna Lozano.

    “El nuevo Alto Mando dará continuidad a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con énfasis en el combate al crimen organizado, la investigación de delitos complejos y financieros, el fortalecimiento del trabajo territorial, el control de fronteras y migratorio, el fortalecimiento científico y de análisis criminal, la transformación digital y la cooperación con los actores del sistema de seguridad pública”, señaló la PDI en un comunicado.

    Pasarán a retiro 12 oficiales generales de la institución.

    Al respecto, la Policía de Investigaciones expresó su reconocimiento e infinito agradecimiento a los miembros de sus filas que culminan su trayectoria institucional, valorando su dedicación, compromiso, liderazgo y contribución al desarrollo institucional y del país.

    “Su experiencia y ejemplo de amor por Chile, forma parte del trabajo colectivo sobre el cual se proyectan los nuevos desafíos institucionales”, indicaron.

    Ascienden a prefecto general

    • Prefecto inspector Luis Orellana Campos.
    • Prefecta inspectora Claudia Chamorro Contreras.

    Ascienden a prefecto inspector

    • Prefecto Raúl Arancibia Bonniard.
    • Prefecto Juan Orellana Campos.
    • Prefecta Polly Ureta Aburto.
    • Prefecto Eugenio Herrera Vallejos.
    • Prefecto Patricio Rojas Carreño.
    • Prefecto Patricio Flores Pinto.
    • Prefecto Johnny Fica Méndez.
    • Prefecto José Millares Ayala.
    • Prefecto Cristian Sandoval Martínez.
    • Prefecto Pablo Klenner Cárdenas.
    • Prefecto Marcelo Contreras Navarro.

    Oficiales generales que pasan a retiro

    • Prefecto general Erwin Clerc Gavilán.
    • Prefecto general Rodrigo Fuentes Azócar.
    • Prefecto inspector Erick Menay Pino.
    • Prefecto inspector Ernesto León Bórquez.
    • Prefecto inspector Guillermo Gálvez Carriel.
    • Prefecto inspector Julio Caro Barrera.
    • Prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez.
    • Prefecto inspector Luis Salazar Vera.
    • Prefecto inspector Sergio Alvear Cruz.
    • Prefecto inspector Marcelo Romero Saavedra.
    • Prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme.
    • Prefecto inspector Marco Ramírez Álvarez.

    Conformación del Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile 2027

    • Director general: Eduardo Cerna Lozano.
    • Subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado: prefecto general Ricardo Gatica Aliaga.
    • Subdirector de Científica y Análisis Criminal: prefecto general Hugo Haeger Bórquez.
    • Inspectora general: prefecta general Catalina Barría Becerra.
    • Subdirector de Migraciones, Control Fronteras e Inteligencia: prefecto general Luis Orellana Campos.
    • Subdirectora del Personal y Soporte a las Operaciones: prefecta general Claudia Chamorro Contreras.
    • Jefe de la Región Policial de La Araucanía: prefecto inspector Héctor Cornejo Vallejos.
    • Jefe Nacional de Logística prefecto inspector Andrés Ithurralde Pantoja.
    • Jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago: prefecto inspector Enrique Zamora Sáez
    • Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas: prefecto inspector Jorge Abatte Reyes.
    • Jefa de la Región Policial del Biobío: prefecto inspector Carolina Namor Esbry.
    • Jefe de la Región Policial del Maule: prefecto inspector Javier González Rojas.
    • Jefe Nacional de Ciencias Forenses: prefecto inspector Carlos Rojas Ramírez.
    • Jefe de la Región Policial de Los Ríos: prefecto inspector José Cea Lara.
    • Director del Centro Integrado de Coordinación Policial: prefecto inspector Carlos Vásquez Palma.
    • Jefe Nacional de Gestión Estratégica: prefecto inspector Oscar Bacovich González.
    • Jefa Nacional de Educación y Doctrina: prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina.
    • Jefe de la Región Policial de Antofagasta: prefecto inspector Freddy Castro Crespo.
    • Jefe Nacional de Inteligencia Policial: prefecto inspector Juan Carlos Bustos Méndez.
    • Jefe de la Región Policial de Tarapacá: prefecto inspector José Contreras Hernández.
    • Jefe de la Región Policial de Atacama: prefecto inspector Marcelo Rebolledo Camilo.
    • Jefe de la Región Policial de Coquimbo: prefecto inspector Raúl Arancibia Bonniard.
    • Jefe de la Región Policial de Los Lagos: prefecto inspector Juan Orellana Campos.
    • Jefa de la Región Policial de Valparaíso: prefecta inspectora Polly Ureta Aburto.
    • Jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota: prefecto inspector Eugenio Herrera Vallejos.
    • Jefe de la Región Policial del Libertador Bernardo O’Higgins: prefecto inspector Patricio Rojas Carreño.
    • Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado: prefecto inspector Patricio Flores Pinto.
    • Jefe Nacional de Delitos Económicos, Financieros y Medioambientales: prefecto inspector Johnny Fica Méndez.
    • Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales: prefecto inspector José Millares Ayala.
    • Jefe de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: prefecto inspector Cristian Sandoval Martínez.
    • Jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena: prefecto inspector Pablo Klenner Cárdenas.
    • Jefe de la Región Policial de Ñuble: prefecto inspector Marcelo Contreras Navarro.
    • Jefe de Jurídica: prefecto inspector (J) Daniel Solís Araya.
    • Jefe Nacional de Salud: prefecto inspector (S) Rodrigo Rojas Beltrán.
    • Jefe Nacional de Personal: prefecto inspector (F) Héctor Cabello Bustos.
    Más sobre:PDIAlto MandoAlto Mando 2027

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