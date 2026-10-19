PDI da a conocer su Alto Mando 2027

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que por medio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando de la institución propuesto para 2027 por su director general, Eduardo Cerna Lozano.

“El nuevo Alto Mando dará continuidad a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con énfasis en el combate al crimen organizado, la investigación de delitos complejos y financieros, el fortalecimiento del trabajo territorial, el control de fronteras y migratorio, el fortalecimiento científico y de análisis criminal, la transformación digital y la cooperación con los actores del sistema de seguridad pública”, señaló la PDI en un comunicado.

Pasarán a retiro 12 oficiales generales de la institución.

Al respecto, la Policía de Investigaciones expresó su reconocimiento e infinito agradecimiento a los miembros de sus filas que culminan su trayectoria institucional, valorando su dedicación, compromiso, liderazgo y contribución al desarrollo institucional y del país.

“Su experiencia y ejemplo de amor por Chile, forma parte del trabajo colectivo sobre el cual se proyectan los nuevos desafíos institucionales”, indicaron.

Ascienden a prefecto general

Prefecto inspector Luis Orellana Campos.

Prefecta inspectora Claudia Chamorro Contreras.

Ascienden a prefecto inspector

Prefecto Raúl Arancibia Bonniard.

Prefecto Juan Orellana Campos.

Prefecta Polly Ureta Aburto.

Prefecto Eugenio Herrera Vallejos.

Prefecto Patricio Rojas Carreño.

Prefecto Patricio Flores Pinto.

Prefecto Johnny Fica Méndez.

Prefecto José Millares Ayala.

Prefecto Cristian Sandoval Martínez.

Prefecto Pablo Klenner Cárdenas.

Prefecto Marcelo Contreras Navarro.

Oficiales generales que pasan a retiro

Prefecto general Erwin Clerc Gavilán.

Prefecto general Rodrigo Fuentes Azócar.

Prefecto inspector Erick Menay Pino.

Prefecto inspector Ernesto León Bórquez.

Prefecto inspector Guillermo Gálvez Carriel.

Prefecto inspector Julio Caro Barrera.

Prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez.

Prefecto inspector Luis Salazar Vera.

Prefecto inspector Sergio Alvear Cruz.

Prefecto inspector Marcelo Romero Saavedra.

Prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme.

Prefecto inspector Marco Ramírez Álvarez.

Conformación del Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile 2027