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    Sociedad del Canal de Maipo realiza seminario para debatir respuestas concretas frente a los efectos del cambio climático

    El encuentro contará con la presencia del ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y el presidente de la SCM, Emilio Cousiño, y se tratarán temas como el impacto en glaciares y tecnología de reúso de agua.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    DPP Talagante

    Con casi dos siglos de trayectoria vinculados al desarrollo de la capital, la Sociedad del Canal de Maipo (SCM), en conjunto con el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), llevará a cabo este miércoles 21 de octubre el seminario “Desafíos del reúso de agua en Chile”, actividad que reunirá a especialistas del sector hídrico, representantes del agro, autoridades de gobierno y la academia para debatir sobre respuestas concretas frente a los efectos del cambio climático en la cuenca del Maipo.

    Fundada en 1827, la SCM es la institución privada sin fines de lucro más antigua del país en funcionamiento continuo. A lo largo de su historia, ha acompañado la evolución de Santiago desde una urbe colonial hasta una metrópoli de más de siete millones de habitantes, operando una red estratégica de 308 kilómetros de canales que permite la conducción y entrega segura del agua para el consumo humano, el riego agrícola y la generación eléctrica limpia.

    “Distribuir el agua es, ante todo, un ejercicio riguroso de ingeniería. Conocer el territorio, anticipar sus transformaciones, resguardar la certeza jurídica y mantener operativa una infraestructura crítica que no se detiene. Hoy, el mismo río Maipo que abastecía a una pequeña población debe responder a una cuenca masiva sometida a las presiones del cambio climático. Enfrentar este escenario exige conocimiento científico, innovación en reúso y una coordinación estrecha entre todos los actores involucrados”, destacó Alejandro Gómez, gerente general de la Sociedad Canal del Maipo.

    La jornada se realizará el miércoles 21 de octubre y en ella estarán presentes el presidente de la SCM, Emilio Cousiño, y el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones (MOP-MTT), Louis de Grange, quienes abordarán el rol de la infraestructura pública y privada frente a los nuevos requerimientos hídricos del país.

    Durante el seminario se abordarán temas como diagnóstico del agua y el impacto del cambio climático en los glaciares; la relevancia de enfrentar el desafío con todos los actores; y soluciones de ingeniería, tecnología de punta y la experiencia internacional de reúso del agua.

    Más sobre:AguaCambio climáticoSociedad del Canal de Maipo

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