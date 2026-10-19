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    Culto

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    Debido a la alta demanda por entradas, el cantautor anuncia un segundo show en el Teatro Nescafé, agendado para 25 de noviembre, además agrega nuevas ciudades en la gira.

    Por 
    Equipo de Culto

    La gira “Bitácora”, en la que el cantautor Nano Stern celebra los 20 años de su carrera discográfica, tendrá nuevas fechas debido al éxito de ventas y alta demanda.

    El cantautor anuncia su segundo Teatro Nescafé de las Artes, agendado para el 25 de noviembre, más la incoporación de Valparaíso, Temuco y Valdivia. Este tour tendrá conciertos que revisitan su repertorio, hilando canto, viajes, música y poesía.

    La gira queda de la siguiente manera: 12 de noviembre en Concepción (Teatro Lihuén), el 19 de noviembre en La Serena (Teatro Centenario), 22 de noviembre en Valparaíso (Teatro Mauri SCD), el 25 y 26 de noviembre en Santiago (Teatro Nescafé de las Artes), 07 de diciembre en Temuco (Aula Magna UC), y el 08 de diciembre en Valdivia (Aula Magna UACH).

    En estos 20 años de carrera, Nano ha publicado una docena de discos propios, alcanzando gran reconocimiento de la crítica y del público, y ha colaborado con muchos de los más grandes íconos de la canción, convertiéndose en un referente de la nueva canción latinoamericana. Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani, Illapu y Quilapayún son algunos de los iconos de la música Chilena que han visto en Nano un nuevo valor, invitándolo a colaborar, mientras que en el extranjero ha cruzado caminos creativos con referentes mundiales como Jorge Drexler, Pedro Aznar y Joan Baez, quien lo tildara como “el mejor cantautor Chileno de su generación”.

    Además de los reconocimientos de la prensa, Stern ha sido galardonado con los premios Apes y Altazor, junto a múltiples nominaciones a los Premios Pulsar. A eso se agregan las diferentes presentaciones que ha tenido en importantes festivales del mundo, y en Chile ha ocupado espacios referenciales como el Festival de Viña, Olmué, y Lollapalooza en reiteradas ocasiones.

    Hace unas semanas, Nano estrenó su nueva canción “Una Tregua”, que emerge como una respuesta artística necesaria, centrando su narrativa en la búsqueda de espacios de cobijo y humanidad en medio de un mundo sacudido. Nano plantea este mensaje desde la vulnerabilidad personal y abraza el encuentro como único refugio en tiempos de incertidumbre. Este estreno es parte de las actividades de celebración de los 20 años de carrera de Nano, y será parte del repertorio que tendrá la gira “Bitácora”.

    Las entradas de la gira ya están disponibles en www.nanostern.cl

    Más sobre:Nano SternTeatro Nescafé de las ArtesBitácoraConciertosMúsicaMúsica Culto

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