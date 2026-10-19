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    Suspenden clases en 37 comunas de Valparaíso, O’Higgins y Coquimbo para este martes por riesgo de remociones en masa

    Las respectivas seremis de Educación anunciaron la medida para este 20 de octubre ante la emergencia climática. La suspensión afectará a establecimientos de educación parvularia, básica y media y se suma a la decretada previamente en diez comunas de la Región Metropolitana.

    Por 
    Luis Cerda

    Ante la llegada de un nuevo sistema frontal, las autoridades de Educación anunciaron la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en 37 comunas de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Coquimbo, como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas previstas y el riesgo de remociones en masa.

    La decisión fue comunicada por las respectivas secretarías regionales ministeriales de Educación a través de sus redes sociales y contempla los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto públicos como privados, de las comunas incluidas en los anuncios.

    En la Región de Valparaíso, la suspensión afectará a 15 comunas: Los Andes, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Catemu, Putaendo, Santa María, Cabildo, Petorca, La Ligua, Quillota, La Calera, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

    Desde la Seremi de Educación de Valparaíso precisaron que la medida se aplicará a establecimientos municipales, subvencionados, particulares y dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Asimismo, aclararon que en las demás comunas de la región las clases se mantendrán con normalidad.

    En la Región de O’Higgins, la suspensión afectará a 12 comunas: Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco.

    Por su parte, en la Región de Coquimbo, la medida se aplicará en otras diez comunas: Salamanca, Illapel, Combarbalá, Canela, Los Vilos, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Paihuano y Vicuña.

    Las seremis de Educación de O’Higgins y Coquimbo señalaron que las suspensiones responden al riesgo de remociones en masa asociado al sistema frontal, mientras que en Valparaíso la decisión fue anunciada como una medida preventiva ante la llegada del fenómeno meteorológico.

    Suspensión de clases en la Región Metropolitana

    Las nuevas medidas se suman a la suspensión de clases anunciada el domingo por el gobierno para diez comunas de la Región Metropolitana, que permanecen bajo alerta roja ante la llegada del sistema frontal.

    La decisión fue comunicada por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, tras una mesa técnica destinada a coordinar las acciones preventivas frente al fenómeno meteorológico.

    Las comunas de la capital donde tampoco habrá clases este martes son Colina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

    De esta manera, son 48 las comunas de cuatro regiones que cuentan con anuncios de suspensión de clases para este martes 20 de octubre, mientras las autoridades mantienen el llamado a informarse a través de los canales oficiales ante eventuales nuevas medidas.

    Más sobre:EducaciónSistema FrontalRegión de O'Higgins

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