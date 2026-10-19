Banco Falabella renueva su directorio con la llegada de tres nuevos integrantes

Banco Falabella anunció la incorporación de Laurence Loyer, Gabriela Prado y Rodrigo Benzaquen a su directorio. En un comunicado la compañía señaló que los profesionales aportarán su experiencia para seguir impulsando la propuesta de banca digital y el crecimiento sostenible de la empresa.

Las designaciones se producen tras las renuncias de Rodrigo González, Benedicto Gallardo y Dafne Gonzaález.

La compañía indicó que los nuevos integrantes cuentan con trayectorias en distintas áreas: Laurence Loyer posee experiencia ejecutiva en finanzas y se desempeña como directora independiente de empresas de América Latina y el Caribe desde 2010.

Por su parte, Gabriela Prado cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero peruano, con competencias en gestión integral de riesgos y gobierno corporativo.

En tanto, Rodrigo Benzaquen ha desarrollado su trayectoria en tecnología, infraestructura y emprendimiento, con competencias en inteligencia artificial y blockchain.

Con la llegada de Loyer y Prado, por primera vez dos mujeres integrarán el directorio de Banco Falabella.

Así, la mesa quedará conformada por los tres nuevos integrantes, junto a Julio Fernández, Juan Pablo Montero, Juan Fernández y Juan Manuel Matheu.