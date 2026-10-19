SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámara aprueba proyecto para agilizar expulsiones administrativas de extranjeros irregulares

    La propuesta, que pasó al Senado, habilita a la PDI para solicitar autorización judicial de ingreso a domicilios donde se encuentren migrantes con órdenes firmes de expulsión. Además, acorta los plazos de reclamación y eleva de tres a cinco años la prohibición mínima de reingreso al país.

    Por 
    Roberto Martínez

    Con nuevas atribuciones para la Policía de Investigaciones (PDI), plazos más acotados para reclamar y mayores restricciones para volver a Chile, el proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular enfrenta su última etapa de tramitación en el Congreso.

    La tarde de este lunes, por 128 votos a favor y 11 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre ambas corporaciones, requiriendo 78 votos para su aprobación.

    El proyecto, ingresado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y reformulado mediante indicaciones de la administración de José Antonio Kast, busca facilitar la ejecución de las órdenes de expulsión que ya se encuentran firmes. Su aprobación permitiría al Ejecutivo sumar otra iniciativa a la agenda legislativa de seguridad que ha impulsado desde el inicio de su mandato.

    Uno de los puntos centrales del texto aborda una de las dificultades para concretar estas medidas, que es la localización y detención de las personas sujetas a expulsión.

    La iniciativa faculta a la PDI para solicitar al juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre un extranjero con una orden firme, con el propósito de detenerlo y ejecutar la resolución.

    El mecanismo acordado por la comisión mixta modifica la fórmula contemplada en la versión original, que entregaba al subsecretario del Interior la autorización para entrar al inmueble y dejaba la revisión judicial para una etapa posterior. La nueva redacción exige autorización judicial previa y establece que el magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas.

    El proyecto también apunta a facilitar la ubicación de quienes deben ser notificados en procedimientos migratorios. Para ello, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir a personas naturales, empresas y funcionarios públicos datos como el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular.

    La facultad tendrá límites expresos, tales como que no podrá utilizarse respecto de menores de edad ni para obtener información desde establecimientos de salud o recintos educacionales.

    A esas herramientas se suma la obligatoriedad del registro biométrico para infractores mayores de edad. El proyecto incorpora, además, notificaciones electrónicas y tácitas, junto con la posibilidad de retener documentos de viaje.

    Otro cambio relevante recae en los plazos para impugnar una expulsión. El período para presentar una reclamación se reducirá de diez a cinco días y el recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida por el solo hecho de haber sido interpuesto. Así, la presentación de una acción judicial no bastará, por sí misma, para paralizar el procedimiento.

    El texto amplía, asimismo, las causales que permiten disponer una expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público.

    En paralelo, eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes se mantendrán vigentes hasta que sean ejecutadas.

    La discusión se desarrolla después de que la Cámara rechazara por un voto, el pasado 22 de septiembre, una reforma constitucional destinada a ampliar el plazo de detención para concretar expulsiones administrativas. Esa iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, por debajo de los 89 respaldos que requería el quórum de cuatro séptimos.

    El rechazo adquirió mayor repercusión pública tras el homicidio del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández de Carabineros en Lo Espejo, atribuido a un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular, un caso que reactivó el debate sobre las herramientas disponibles para ejecutar las medidas de expulsión.

    Tras la votación de la Cámara, el informe de la comisión mixta deberá ahora ser revisado por el Senado, que tiene previsto pronunciarse este martes. Si ambas corporaciones lo aprueban, la iniciativa quedará en condiciones de completar su tramitación legislativa y sumarse a otras normas de seguridad despachadas por el Congreso, como la ampliación de la flagrancia para diligencias policiales y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

    Debate parlamentario

    Durante la discusión, el diputado Javier Olivares (PDG) centró sus argumentos en la cantidad de medidas que aún no se han ejecutado y en los tiempos que demora el procedimiento.

    Chile hoy tiene más de 30.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución (...) La burocracia que tarda años en cumplir una orden de expulsión no puede seguir creciendo”, dijo, tras cuestionar que las demoras administrativas permitan que personas sujetas a esas resoluciones permanezcan en el país.

    “Chile no puede seguir siendo un país atractivo para la inmigración ilegal porque esa puerta abierta ha traído más criminalidad a nuestras calles”, afirmó.

    Desde la UDI, el diputado Ricardo Neumann también puso el foco en la necesidad de hacer efectivas las resoluciones administrativas.

    Una orden de expulsión que no se cumple, que no se ejecuta es una invitación a entrar a Chile por la ventana”, expresó. A su juicio, una política migratoria debe contemplar tanto el control fronterizo como la aplicación de las medidas dispuestas dentro del territorio nacional.

    Neumann destacó además una de las disposiciones de la reforma, en torno a que quienes reingresen irregularmente al país pese a tener una prohibición de ingreso y una orden de expulsión vigente podrán ser expulsados sin que sea necesario iniciar nuevamente todo el procedimiento burocrático.

    Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva respaldó las nuevas facultades para la PDI, pero relevó la necesidad de que su aplicación permanezca bajo control judicial.

    “Entregar este tipo de herramientas e instrumentos con un adecuado control jurisdiccional es lo que permite contrapesar debidamente el rol que juega el Estado frente a la expulsión y el debido resguardo de los derechos fundamentales de las personas”, sostuvo.

    De igual modo, anticipó que la iniciativa contaría con un respaldo transversal en la sala. “Todos queremos que efectivamente se cumplan las resoluciones e instrucciones de expulsión, pero cautelando debidamente los derechos fundamentales de todas las personas”, agregó.

    La diputada Andrea Parra (PPD) también valoró el resultado del trabajo legislativo entre ambas cámaras y calificó favorablemente el texto acordado.

    “Este tipo de proyectos va en el sentido correcto, nos parece que está redondito, que el proyecto se mejoró sustancialmente en las conversaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado”, comentó.

    Sin embargo, Parra llamó a distinguir esta propuesta de otras iniciativas migratorias que, a su juicio, requieren mayor análisis, particularmente aquellas que consideran la creación de centros de detención.

    En un centro de detención los migrantes, delincuentes o no, en su mayoría, pueden también sufrir vejaciones si el Estado no garantiza un adecuado resguardo”, zanjó.

    Más sobre:Expulsión administrativaCámara de DiputadosPDIComisión mixtaSeguridadPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    2.
    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    3.
    Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

    Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

    4.
    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    5.
    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia