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    Política

    Socialismo Democrático toma represalias contra senador Araya (PPD) y lo remueve de la Comisión de Constitución

    Producto de los acercamientos del legislador de Antofagasta con el Gobierno, el senador Juan Luis Castro, jefe del comité que reúne al PS, al PPD y al Partido Liberal, solicitó reemplazar a Araya por Vlado Mirosevic. Con esta jugada —que fue realizada a espaldas del senador PPD—, la oposición espera recuperar la mayoría de esta comisión ad portas de votaciones importantes en las próximas semanas.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El senador Pedro Araya. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Un brusco movimiento político, poco usual para las formas que habitualmente se emplean en las relaciones dentro del Senado, adoptó la bancada del Socialismo Democrático.

    El senador Juan Luis Castro (PS), jefe de este comité que reúne a legisladores socialistas, del PPD y del Partido Liberal, solicitó un cambio permanente en la Comisión de Constitución de la Cámara.

    En uso de sus prerrogativas reglamentarias y en un papel escrito a mano, Castro le solicitó al secretario del Senado, Luis Rojas, cursar el reemplazo del senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya (PPD), por su par Vlado Mirosevic (Liberal).

    Ello está regulado en el artículo 30 del Reglamento de la corporación.

    Hasta la fecha, Araya ejercía como presidente de la Comisión de Constitución, una de las instancias más estratégicas y codiciadas del Congreso, ya que por ese espacio pasan cambios al sistema de justicia, a leyes penales y a la Carta Fundamental, además de varios nombramientos, como los de ministros de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

    Sin embargo, en su bancada existía incomodidad por los acercamientos del parlamentario de Antofagasta con La Moneda. Por lo tanto, con esta jugada —que fue realizada a espaldas del senador PPD—, la oposición espera recuperar la mayoría de esta comisión ad portas de votaciones importantes en las próximas semanas, como, por ejemplo, la recién presentada reforma constitucional de seguridad, la insistencia por la rechazada reforma migratoria y el cambio a la ley de responsabilidad penal adolescente.

    Movimiento PS

    La decisión de sacar a Araya de esta instancia se acordó en una reunión telemática realizada el domingo en la noche, inicialmente entre senadores socialistas. No obstante, el único que no estuvo de acuerdo fue Fidel Espinoza (PS).

    La determinación fue socializada el lunes en la mañana con el senador Mirosevic y con los parlamentarios del PPD, entre quienes causó cierta incomodidad. Sin embargo, los socialistas, al ser mayoría, con su mero acuerdo ya tenían el peso suficiente para cursar la medida.

    La idea de remover a Araya de esta instancia estratégica se venía fraguando hace meses, producto de la molestia que venían generando sus desmarques en favor del Gobierno.

    De hecho, inicialmente el legislador de la Segunda Región era subjefe del comité del Socialismo Democrático. Sin embargo, en junio se le quitó esa responsabilidad debido a su apertura a dialogar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante la discusión de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica. A causa de ese ajuste, además, Araya fue reemplazado en la Comisión de Régimen, instancia que por esos días estaba a cargo de resolver la designación del nuevo secretario general de la Cámara Alta, donde los socialistas esperaban reponer en sus funciones al abogado Raúl Guzmán.

    No obstante, la última represalia se zanjó luego de que Araya llegara a un acuerdo con el Ejecutivo, junto con los senadores Arturo Squella (Republicano) y Andrés Longton (RN), para presentar una reforma constitucional alternativa en materia de seguridad.

    A ello se sumó una reunión realizada por Araya, como titular de la Comisión de Constitución, con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde, junto a otros parlamentarios, se acordó avanzar en un conjunto de proyectos de seguridad.

    Ante aquellos entendimientos, el senador Castro señaló en su momento que Araya no representaba a la bancada.

    “El Socialismo Democrático en esto no ha tenido ni tiene un rol y no está siendo representado en las tratativas que se están llevando a cabo ni menos en el desayuno que hoy día se gestó en Cerro Castillo”, aseguró el jefe del comité.

    El problema es que la rudeza de este movimiento traerá consecuencias, según advierten en el Senado.

    De partida, la directiva del PPD, que preside el diputado Raúl Soto, no estaba al tanto.

    Si bien Araya ha dicho que no ha pensado en renunciar, este nuevo incidente lo deja en una incómoda posición si es que el partido no lo apoya.

    La derecha, por su parte, también reaccionó con molestia ante la repentina jugada que, a juicio de algunos, compromete la continuidad del pacto de gobernabilidad en la Cámara Alta, que, según el acuerdo original, el próximo año pasaría a ser presidida por un senador del PS.

    Más sobre:arayaseguridadcomisión de constitución

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