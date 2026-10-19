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    Rodrigo Delgado (UDI) afirma que de Chile Vamos “queda muy poquito” y plantea que el piñerismo “tiene que rearticularse”

    El exministro del Interior también cuestionó la instalación del gobierno de José Antonio Kast, asegurando que faltó una transición adecuada entre la campaña y el ejercicio del poder. Además, afirmó que “se perdieron meses” en el Ministerio de Seguridad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI) afirmó este lunes que de Chile Vamos “queda muy poquito” y planteó la necesidad de rearticular el piñerismo como movimiento político.

    En entrevista con Radio Pauta, el también exalcalde de Estación Central analizó el presente de los partidos de derecha y entregó una evaluación de los primeros siete meses del gobierno de José Antonio Kast.

    Consultado sobre la vigencia de Chile Vamos, Delgado sostuvo que “yo creo que queda muy poquito, muy poco. Me parece que para que exista no solo se necesita el nombre, tiene que haber una mirada conjunta”.

    Pese a ese diagnóstico, el exsecretario de Estado destacó que existe disposición para colaborar con la actual administración y valoró los liderazgos que permanecen en los partidos de la coalición. Entre ellos mencionó a figuras de RN, como Andrea Balladares y la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, además de representantes de Evópoli y la UDI.

    Respecto del futuro del sector, Delgado planteó que el piñerismo podría convertirse en un espacio de articulación política, a partir del legado y la forma de trabajo del fallecido expresidente.

    “Yo creo que sí existe el ‘piñerismo’, que tiene que ver con un sello, del legado sobre cómo hacer las cosas y cómo se tiene que trabajar (...) existe un método que él lo dejaba claro en cada bilateral, en cada reunión y presentación”, explicó.

    En esa línea, sostuvo que “el ‘piñerismo’ hoy tiene que rearticularse. No sé si será un reemplazo de Chile Vamos en el futuro”, aunque manifestó su expectativa de que ese movimiento pueda crecer.

    Cuestionamientos a la instalación del gobierno de Kast

    Durante la entrevista, Delgado también evaluó los primeros siete meses del gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo sobre las dificultades que enfrenta una administración al pasar de la campaña electoral al ejercicio del poder.

    “Cada vez queda más claro que es muy difícil gobernar”, afirmó, para luego agregar que “no es lo mismo la campaña, La Moneda chica o la Oficina del Presidente Electo (OPE), y el Patio de Los Naranjos. Son tres espacios muy distintos”.

    A su juicio, el Ejecutivo no estableció una transición suficientemente clara entre esas etapas, lo que habría afectado su instalación y reducido el período inicial de respaldo ciudadano.

    “Cuando no generas una transición que vaya marcando etapas, hay problemas. Yo creo que al gobierno actual le faltó la transición entre la campaña, La Moneda chica, quizá se debió tener una pausa”, sostuvo.

    Delgado también cuestionó la decisión de proyectar una imagen de trabajo gubernamental durante los meses previos al cambio de mando. “Hoy la luna de miel no existe y si no marcas esa diferencia, en el inconsciente de la gente, empezaste a gobernar mucho antes”, señaló.

    Sus reparos se extendieron al Ministerio de Seguridad Pública, donde aseguró que “se perdieron meses” con el nombramiento inicial de la exfiscal Trinidad Steinert, antes de la llegada de Martín Arrau.

    “Eso debió haber sido desde el primer momento”, afirmó respecto de la conducción de esa cartera, argumentando que la seguridad constituía uno de los principales compromisos de campaña de Kast y que, por lo mismo, su primer titular enfrentaría un nivel especialmente alto de escrutinio.

    Más sobre:Rodrigo DelgadoUDIChile VamosGobiernoJosé Antonio Kast

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