ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

La mañana de este lunes, el fiscal Cristián Aguilar concretó la formalización de la arista Anglo American del caso ProCultura, imputando cargos por apropiación indebida a Alberto Larraín y María Constanza Gómez.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, realizada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, entre 2021 y 2023 la empresa suscribió cinco convenios con la ONG comandada por el psiquiatra, para financiar iniciativas culturales en las comunas de Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales; además de la implementación de un programa de bienestar y salud mental perinatal en Tiltil.

Los convenios establecían que los recursos debían destinarse exclusivamente a los proyectos comprometidos. Sin embargo, como dio cuenta el persecutor, la mencionada fundación no acreditó debidamente las labores supuestamente realizadas mediante los informes y productos comprometidos, ni se rindieron totalmente los recursos transferidos.

Según la imputación, los recursos habrían sido destinados a fines distintos de aquellos establecidos en los convenios, generando un perjuicio total de $471.554.412.

Esta es la cuarta arista del caso ProCultura en ser formalizada por el fiscal Aguilar, quien integra el equipo liderado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Tras la comunicación de los cargos, los imputados quedaron con las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí, con un plazo de investigación de 80 días.