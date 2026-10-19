Cámara aprueba la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en Macrozona Sur

La Cámara de Diputados aprobó este lunes una nueva solicitud del gobierno para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.

Con 107 votos a favor, 11 en contra y 16 abstenciones, avanzó la medida en medio de cuestionamientos parlamentarios por la prolongación de la medida y la necesidad de establecer una estrategia definitiva para enfrentar la violencia en la macrozona sur.

Durante la discusión, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la continuidad del despliegue militar, argumentando que, si bien los indicadores de seguridad muestran avances, todavía persisten episodios de violencia que impiden levantar las medidas excepcionales.

“Como gobierno vemos que hay un proceso de mejora continua. Todos los indicadores, los parámetros, indican que este paciente está cada día mejor, pero no sería responsable de parte nuestra dar por terminado el tratamiento cuando aún hay episodios de fiebre”, sostuvo.

Barros precisó que esta corresponde a la séptima solicitud de prórroga presentada durante la actual administración y destacó que, según las cifras del Ejecutivo, los hechos de violencia han disminuido cerca de un 85% respecto de años anteriores, aunque recordó que todavía se registran ataques, como el ocurrido el pasado 14 de octubre.

Asimismo, explicó que el despliegue militar opera actualmente bajo un mando único encabezado por el Ejército, con presencia de personal de la Armada, lo que, según indicó, ha permitido mejorar la coordinación de las operaciones de seguridad.

Diputados respaldan prórroga, pero piden nueva estrategia

Durante el debate, distintos diputados manifestaron su preocupación por la prolongación del estado de excepción y solicitaron al Ejecutivo medidas que permitan avanzar hacia una solución definitiva.

La diputada Flor Contreras (PDG), quien anunció su respaldo a la prórroga, recordó el reciente atentado incendiario ocurrido en Angol, donde cuatro máquinas forestales resultaron destruidas, y advirtió que todavía existen dificultades para recuperar la seguridad.

“Hay avances, pero todavía estamos lejos de recuperar la seguridad de nuestra zona”, sostuvo, agregando que el gobierno debe transparentar los recursos destinados a la macrozona sur en el Presupuesto 2027.

“El Congreso tiene derecho a saber cuánto cuesta mantener esta medida, cómo se financia y qué resultados estamos obteniendo”, afirmó la parlamentaria, quien solicitó una política permanente de seguridad con objetivos, plazos y financiamiento definido.

En tanto, el diputado republicano Stephan Schubert respaldó la continuidad de la medida y destacó que, según antecedentes del Ministerio del Interior citados durante su intervención, los hechos de violencia rural en las provincias bajo estado de excepción disminuyeron un 24% al 30 de agosto de este año, en comparación con el mismo período de 2025.

“Nuestro desafío no es solamente contener la violencia, sino construir las condiciones para que nunca más vuelva a instalarse en nuestra región”, señaló Schubert, quien anunció su voto favorable a la prórroga.

Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) cuestionó la falta de una estrategia alternativa y planteó que las Fuerzas Armadas deberían concentrarse en sus funciones de defensa, en lugar de mantener indefinidamente tareas de seguridad interior.

“¿Cuándo nos van a traer algo distinto? ¿Cuándo nos van a ofrecer una solución distinta? ¿Cuándo nos van a señalar que el estado de excepción genere alguna posibilidad de terminar en algún instante y deje de ser excepcional?”, emplazó al Ejecutivo.