Gobierno defiende ante comisión de Cultura del Senado los nombres de Sabat y Huichalaf para integrar el directorio de TVN

Con la presencia del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado y el subsecretario de la Segegob, Juan Francisco Lagos, la comisión de Cultura del Senado tomó conocimiento del oficio del Presidente José Antonio Kast para solicitar que el exsubsecretario de Telecomunicaciones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Pedro Huichalaf y la exdiputada RN Marcela Sabat, quienes estuvieron presente en la sesión, integren el directorio de Televisión Nacional, por un periodo de ocho años.

Fue el propio Alvarado el encargado de dar cuenta de por qué el Ejecutivo eligió los nombres. En esa línea, sostuvo: “¿Qué vemos respecto hacia adelante para TVN? Primero, esta es una empresa que enfrenta, sin lugar a dudas, algunas dificultades de carácter estructural, que dice en relación con el cambio en el consumo audiovisual (...) Esto ha significado que existe una evolución negativa desde el punto de vista de lo que se conoce en la jerga o en el medio de la torta publicitaria”.

En esa línea, añadió que “esto obliga a que hay que ser rigurosos en la revisión de la estructura de costos, orientar de la mejor manera posible la oferta programática, y ser creativos respecto a los mecanismos de generación de ingresos, porque de alguna u otra manera hay que preservar la emisión pública, y eso debe ser percibido por la ciudadanía con prestaciones concretas, cobertura regional, información pluralista, contenidos educativos y culturales, programación infantil, y preservación del archivo audiovisual de TVN”.

Añadió que: “respecto al directorio, esperamos que impulsen un plan de gestión con metas verificables, proyecciones financieras realistas, mecanismos de seguimiento, y la modernización debe comprender la distribución de contenidos en nuevas plataformas, la vinculación con otras audiencias, y la búsqueda de ingresos compatibles con la emisión de TVN. También requiere evaluar la estructura de costos y el uso de los activos de la empresa. Por lo tanto, señor presidente, el fortalecimiento del directorio forma parte de este esfuerzo, y sus integrantes, a nuestro juicio, deben adoptar decisiones empresariales fundadas, resguardar la independencia editorial, y rendir cuenta de sus resultados ”.

Luego fue el turno de los postulantes, quienes defendieron sus credenciales para el cargo. Sabat se comprometió a revisar el modelo e impulsar uno sostenible para TVN y “construir propósito, viabilidad y autonomía”.

A su vez, Huichalaf presentó una propuesta para el futuro de TVN pensando en las audiencias y las plataformas y buscando ingresos mixtos cumpliendo con la misión.

Así las cosas, los dos nombres -que buscan reemplazar a las exdirectoras María del Pilar Vergara y Marcia Scantlebury Elizalde, cuyos periodos terminaron el 5 de septiembre de 2026- fueron aprobados por 4 votos a favor y una abstención.

A su vez, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien se abstuvo realizó un reclamo al Ejecutivo al sostener que ninguno de los dos nombres fueron conversados con los legisladores previamente y solo se enteraron por un mensaje vía WhatsApp en que se adjuntó sus currículum, a lo que suscribió el senador Enrique Lee.

Este martes a las 15 horas se realizará la sesión especial del Senado para ratificar los nombres. Se necesita mayoría absoluta de los senadores en sala para su aprobación.