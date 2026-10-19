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    Política

    Alcaldes advierten recortes en salud y programas sociales en Presupuesto 2027

    La Asociación Chilena de Municipalidades reunió a representantes de distintos sectores políticos para abordar las consecuencias que podría tener la propuesta presupuestaria del Ejecutivo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    ACHM en reunión con parlamentarios. Captura de pantalla.

    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sostuvo este lunes una reunión ampliada con representantes de distintos partidos políticos para abordar los efectos que podría tener el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en los gobiernos locales, instancia en la que los alcaldes manifestaron su preocupación por eventuales recortes en salud, programas sociales y recursos municipales.

    El encuentro, que contó con la participación transversal de representantes políticos, tuvo como objetivo analizar las partidas presupuestarias que podrían afectar el funcionamiento de las municipalidades y coordinar gestiones ante el Ejecutivo y el Congreso para introducir modificaciones durante la tramitación del proyecto.

    El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, valoró la convocatoria, aunque advirtió que “nos preocupa que la primera vista que tenemos del presupuesto es un presupuesto que centraliza, que termina con algunos proyectos o que disminuye los recursos”.

    En esa línea, el dirigente sostuvo que los municipios necesitan mayores certezas sobre los recursos disponibles para continuar desarrollando sus programas y atender las necesidades de la ciudadanía.

    Estamos seguros de que conversando con el Ejecutivo, conversando con el Legislativo, podemos demostrar lo importante que es tener ciertos programas, ciertos proyectos en beneficio de cada una de las comunas y de sus vecinos”, agregó.

    Consultado sobre las partidas que podrían generar mayores consecuencias, Alessandri apuntó principalmente a los recursos destinados a salud y al Programa de Desarrollo Local (Prodesal), además de otras iniciativas que permiten a los municipios implementar políticas públicas y apoyar a sus comunidades.

    Falta de certezas y piden reponer recursos

    Por su parte, la alcaldesa de Valdivia y secretaria general de la ACHM, Carla Amtmann, aseguró que existe una preocupación compartida entre los más de 300 jefes comunales representados por la asociación, especialmente por el impacto que podrían tener los recortes en las comunas rurales y de regiones.

    Más de 300 alcaldes y alcaldesas de todo Chile estamos unidos y preocupados por el presupuesto que se ha presentado para el 2027. No hay certezas, hay recortes y hay un refuerzo del centralismo que afecta a las comunas de regiones y rurales”, afirmó.

    Asimismo, la autoridad comunal destacó el respaldo recibido durante la reunión y emplazó al Ejecutivo a abrir una instancia de diálogo para aclarar las partidas que generan mayor preocupación, particularmente aquellas relacionadas con el Fondo Común Municipal y el financiamiento de la salud.

    Más sobre:ACHMPresupuesto 2027SaludProgramas Sociales

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