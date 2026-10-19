Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

El Informe Financiero actualizado ahora apunta que el proyecto generará gasto hasta 2033, mientras que el informe anterior plantea cifras negativas hasta 2031.

De hecho, el costo fiscal del proyecto - incluido su efecto positivo sobe el crecimiento- pasó de $260.677 millones a $943.795 millones (unos US$960 millones), donde parte importante se explica por la exención del IVA de las administradoras de fondos.

En el detalle de las medidas tributarias con efecto en ingresos, para 2027 el costo fiscal se elevó desde $87.672 millones - sin incluir efecto sobre el crecimiento- a $184.552 millones, de los cuales $98.861 millones corresponde a la exención del IVA a las AGF.

Al respecto, el informe detalló que “se proyectó el monto del año comercial 2025, de $96.450 millones, conforme a las tasas de crecimiento del PIB alternativo, suponiendo que corresponde a un menor ingreso de carácter permanente. Con ello, el menor ingreso fiscal alcanza $98.861 millones de 2026 en el primer año de vigencia, equivalentes a 0,0271% del PIB”.

Se adelanta el AVV

Uno de los gastos que se agregan en el informe es la bonificación al ahorro para la vivienda (AVV), mecanismo bajo el cual el Estado aporta el 3% del valor de la vivienda a adquirir si la persona que desea comprar logra ahorrar un 7% de dicho valor en una cuenta especial.

En concreto, el informe financiero señala que se permitirá a los titulares de cuentas de ahorro para la vivienda vigentes a la fecha de publicación de la ley acceder a la bonificación estatal complementaria sin necesidad de abrir una cuenta de capitalización habitacional, “personas podrán solicitar el beneficio desde la entrada en vigencia de la ley, sin esperar el plazo de treinta meses que rige para la aplicación general de la bonificación”.

“Se estima que 18.886 personas accederán al beneficio en el período, de las cuales 13.540 lo harían durante 2027″, dice el informe financiero.

Así, para 2027 se prevé un gasto por este concepto de $50.713 millones.