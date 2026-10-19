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    Política

    Libertarios respaldan a Agustín Laje y piden un “cambio de timón” a Kast para avanzar con la agenda de la derecha

    El referente libertario planteó que “el gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen aquellos que salieron quintos". Desde la UDI le respondieron que no sabe nada de política chilena.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El autor argentino Agustín Laje fue uno de los expositores principales del foro Expofamily, que el sábado reunió a figuras de la derecha internacional en el Parque Araucano, en Las Condes. Durante su visita en Chile, dio una entrevista a la exministra Mara Sedini, transmitida por el programa Sin Filtros. Ahí, compartió su visión sobre el rumbo que ha tomado el gobierno de José Antonio Kast.

    Javier Milei, Agustín Laje y Axel Kaiser.

    “La señora (en referencia a Evelyn Matthei) salió quinta. ¿Cómo te podés dejar condicionar por gente que ya no ofrece a la sociedad algo que la sociedad quiera votar? No tiene ningún sentido. Esta cuestión de que la centroderecha tradicional quiere condicionar a la derecha gobernante solamente existe en Chile, en Argentina no pasó así“, planteó.

    De esa forma, cuestionó el rol que ha tomado Chile Vamos en la administración de Kast. La coalición que reúne a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli ha destacado por moderar la agenda republicana que caracterizó al hoy Mandatario en tiempos de campaña.

    El gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen aquellos que salieron quintos. Que sean muy bienvenidos en el gobierno, desde luego, pero para cumplir la agenda de la derecha, porque la agenda de la vieja centroderecha evidentemente no tiene votos”, agregó Laje.

    Sus dichos fueron respaldados por el Partido Nacional Libertario, que fue protagonista del Expofamily. “Comparto sus declaraciones, creo que aquí debe haber un cambio de timón un poquito más fuerte. Muchas personas están esperando la reacción del Presidente frente a, por ejemplo, el indulto del que él mismo habló, de tener una conducta mucho más clara frente a la ideología de género (...)”, dijo el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea.

    Por su parte, el diputado y vicepresidente libertario Hans Marowski sostuvo que “la pregunta es si Chile Vamos está contribuyendo o no a que este gobierno termine de cumplir su mandato. O si está tratando de llevárselo a una forma de hacer política que la ciudadanía ya rechazó con el voto”.

    Desde Chile Vamos, en cambio, rechazaron las palabras del argentino. “Agustín Laje no sabe nada de política chilena, así que me da exactamente lo mismo (lo que dijo)”, planteó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    Más sobre:PolíticaAgustín LajeExpofamilyPartido Nacional LibertarioUDILa MonedaPresidente Kast

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