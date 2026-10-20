Alvarado cuestiona remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y acusa a sectores de la oposición de querer “negarle todo al gobierno”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cuestionó este lunes la decisión del Socialismo Democrático de remover al senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución del Senado, tras sus acercamientos con el Ejecutivo para impulsar proyectos de seguridad.

La controversia surgió luego de que el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité que reúne al PS, PPD y Partido Liberal, solicitara formalmente reemplazar a Araya por Vlado Mirosevic (Liberal). La decisión se produjo en medio de la incomodidad de sectores opositores por los acuerdos alcanzados entre el legislador de Antofagasta y La Moneda, particularmente en materia de seguridad.

Consultado por la medida, Alvarado sostuvo que “yo creo que acá puede estar predominando una visión que es negarle todo al gobierno, que es una posición legítima, pero que la ciudadanía es la que tiene que posteriormente ponderar y evaluar”.

El ministro recordó que la distribución de las presidencias de las comisiones responde a un acuerdo político alcanzado en marzo, que también contempló la conducción de la Mesa del Senado. “Por eso yo insisto, había o existe un acuerdo que se generó en el mes de marzo y espero que los senadores puedan respetar ese marco que estableció ese acuerdo” , sostuvo.

El secretario de Estado también descartó que la preocupación del gobierno responda a la posibilidad de perder un voto favorable en una comisión estratégica. “Mire, aquí no se trata de perder o ganar votos, se trata de que el Congreso, especialmente el Senado, funcione bien, que los proyectos puedan tratarse oportunamente y que se pueda avanzar en el tratamiento de las iniciativas, ya sea las que están en comisión como las que están en sala”, señaló.

Asimismo, defendió la autonomía de los legisladores frente a las directrices de sus colectividades y cuestionó las presiones sobre quienes respaldan iniciativas gubernamentales. “Los parlamentarios están para ejercer su libertad y para hacer lo que estima que es mejor para el país, no para obedecer las directrices de partidos que toman la decisión de oponerse a todo lo que el gobierno propone”, afirmó.

Consultado por la contradicción entre esa postura y el proyecto de reforma al sistema de partidos políticos, Alvarado reconoció que los parlamentarios deben conservar su capacidad de decisión. “Yo creo que siempre los parlamentarios tienen que tener la libertad para tomar sus propias decisiones”, respondió.

Finalmente, el biministro llamó a los sectores opositores a presentar alternativas a las iniciativas del Ejecutivo. “Aquí parece que es oponerse y oponerse y oponerse y no proponer”, concluyó.