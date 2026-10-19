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    El Deportivo

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    El duelo de vuelta de los cuartos de final ya había suspendido producto de la lluvia. El martes 6 de octubre se alcanzó a jugar el primer tiempo en el estadio Monumental.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Foto: Luis Quinteros/Photosport LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    La llave de los cuartos de final entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt resultó bastante accidentada. Para este martes a las 20.00 horas se habían reprogramado los 45 minutos restantes del choque de vuelta de esta serie. Sin embargo, para las próximas horas se espera otro frente de mal tiempo en Santiago, en el que podrían llegar a caer 15 milímetros repartidos en corto tiempo y el Senapred decretó alerta roja por remociones en masa tipo aluvión. Por este motivo, el partido reprogramado para este martes se volvió a suspender.

    Cabe destacar que luego del triunfo del Cacique por la cuenta mínima en el sur, el martes 6 de octubre se suponía que se debía disputar la vuelta, pero una intensa lluvia provocó que solo se pudieran jugar los primeros 45 minutos del choque de vuelta en el Monumental. En el entretiempo, el árbitro Francisco Soriano salió a césped de Pedrero e hizo picar el balón en distintos sectores del arco norte de la cancha. Tras eso, decidió no continuar.

    Foto: Luis Quinteros/Photosport LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Ya había advertencias

    Algunos especialistas ya advertían de los peligros de reanudar el fútbol este martes 20. “Es una mala idea”, sostuvo Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, a El Deportivo, horas antes de que se comunicara de manera oficial esta nueva suspensión. “Lamentablemente, no podemos decir que va a ser lo mismo, porque no tenemos la tecnología. Eso sí, los modelos están mostrando una cantidad de agua importante, justo después de las 18 horas. No sabemos si va a ser igual a la de la vez pasada, tampoco en los lugares específicos. Las condiciones son muy locales. Eso se puede saber con radar y no lo tenemos”, especifica.

    Su conclusión era categórica: “No sería recomendado hacer un espectáculo público al aire libre. Si se llega a formar una nube tormenta se pueden tormentas eléctricas. No son condiciones para jugar fútbol”.

    Por su parte, en entrevista con CNN, Germán Codina, delegado presidencial de la RM, mostraba su preocupación por este encuentro: “Me parece contradictorio que estemos suspendiendo las clases en 10 comunas para cuidar la integrar de las personas, pero en la comuna del lado se permita un partido de fútbol de 12 mil personas”.

    Más sobre:FútbolColo ColoPuerto MonttCopa Chile

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