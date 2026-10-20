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    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos”

    El actor está al centro de la serie que acaba de debutar en la plataforma Disney+. De regreso en la piel del personaje después de WandaVision, el inglés habla del énfasis que se le otorga a la relación padre-hijo, de su trabajo junto a James Spader y de sus reflexiones en torno a la IA. “Hay muchísimas cosas maravillosas en los seres humanos que surgen precisamente de nuestra ineficiencia”, indica en una conferencia en la que participa Culto.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos” Dennys Ilic

    Paul Bettany (Londres, 1971) estuvo varios años escuchando las plegarias de los seguidores de Marvel, ansiosos por volver a verlo en la piel del poderoso Visión. Tras varios años de ausencia –para ser exactos, cinco, el tiempo transcurrido desde el final de WandaVision–, el actor retoma a su personaje en VisionQuest, la serie que acaba de debutar en la plataforma Disney+ y que sumará nuevos episodios todos los martes.

    “Ha sido todo un viaje emocional”, reconoce el inglés en una conferencia en la que participa Culto. “Pasaron varios años hasta que comprendí realmente quién era Visión y lo que significaba para el público. Y eso ocurrió a través del contacto directo con los fanáticos. Ha sido algo realmente interesante”.

    Dennys Ilic

    Involucrado como productor ejecutivo, Bettany fue parte clave de las conversaciones junto a Terry Matalas, jefe creativo de la ficción compuesta de ocho capítulos. Ambos definieron el rumbo de la historia y estuvieron de acuerdo en que se pondría particular acento en algo que escapa las batallas entre buenos y malos, las identidades secretas y otros tópicos del género de superhéroes.

    Según la perspectiva del actor, VisionQuest se enfoca “en padres, hijos y abuelos, y en cómo los traumas y daños intergeneracionales se transmiten de una generación a otra, como si fuera un archivo corrupto en un sistema operativo”.

    Tras ser reiniciado y huir de quienes deseaban convertirlo en un arma, Visión ha optado por permanecer oculto y ahora busca un nuevo propósito mientras consulta a las inteligencias artificiales integradas en su programación, incluyendo a Ultrón (James Spader). Sin embargo, debe actuar con urgencia cuando se ofrece una recompensa por su captura y escapa junto a Thomas Shepard (Ruaridh Mollica), un joven que podría ser la reencarnación de su hijo.

    “Supongo que, en cierto modo, lo que la serie plantea es algo muy sencillo: Visión empieza a comprender sus propias heridas –y a aceptar quién es y todo lo que le ha ocurrido– cuando realmente ve a su hijo y escucha su verdad. Su hijo lleva tiempo diciéndole que es su hijo, pero él no puede creerlo, porque es algo imposible, ¿no? Eres un robot y, aun así, tienes un hijo humano”, ilustra.

    Courtesy of Marvel

    El actor abre un espacio a su dimensión más íntima: “Me pregunté qué podría encontrar en mi propia vida que me ayudara a imaginar algo así. Y pensé en mis tres hijos: el mayor no es mío biológicamente, pero, de alguna manera, es mío. De algún modo, aunque parezca imposible, es totalmente mío... Sí, lo único que hace falta es escuchar a tus hijos”.

    La estructura familiar que propone la ficción se completa con Ultrón, una especie de figura paterna del protagonista. Ese movimiento implicó traer de vuelta a James Spader, visto por última vez como el gran villano de Avengers: Era de Ultrón (2015).

    “Mi opinión sobre James Spader no ha cambiado desde la primera vez que trabajé con él, hace años. Y esa vez se me hizo muy corta. Tener la oportunidad de volver a trabajar con él fue, francamente, un placer”, enfatiza.

    “Él es un actor que llega siempre muy bien preparado. Se sabe el guión al dedillo. Es meticuloso y sorprendente. Y eso es fantástico. No creo que hubiera ni una sola escena en la que no me sorprendiera de una forma u otra. Y eso es maravilloso, porque yo también soy un actor que llega con un plan. Pero no hay nada mejor que descartar un plan. Cuando tienes ideas muy claras y, de repente, piensas: bueno, esta es una mejor idea, hagamos esto. Así que fue fantástico”.

    Betanny adelanta: “Las escenas entre James Spader y yo constituyen realmente la columna vertebral de la serie. Y aún quedan muchas más por ver. La serie también la existencia de un mundo dentro de la mente de Visión, el cual representamos de una forma muy física”.

    Dennys Ilic

    La oposición entre esos personajes también permite establecer un contrapunto entre dos formas de interpretar la IA. Una particularidad que gana relevancia a la luz de los últimos avances tecnológicos.

    “Creo que Marvel, desde Avengers: Era de Ultrón en adelante, siempre había ofrecido indirectamente una especie de versión positiva de cómo podría ser un futuro de IA y (por otro lado) una versión realmente caótica y psicótica”, sostiene.

    Aunque se excusa por no querer ahondar en el tema, indica: “J.A.R.V.I.S. y el traje de Iron Man es una versión en la que la idea es que la humanidad aumenta con la IA. Y luego supongo que en la versión de Ultrón es donde es subyugada o incluso destruida o despojada de su agencia”.

    Luego comparte un apunte más personal: “He estado reflexionando sobre lo eficiente que es la IA y lo ineficientes que somos los seres humanos. Y hay muchísimas cosas maravillosas en los seres humanos que surgen precisamente de esa ineficiencia. Creo que el arte es ineficiente. Los niños no resultan especialmente ‘útiles’ hasta que crecen; sin embargo, son hermosos y extraordinarios. Por eso creo que todos deberíamos celebrar nuestra propia ineficiencia”. Y añade: “Yo soy una persona sumamente ineficiente; si no, pregúntenle a mi esposa”.

    Courtesy of Marvel

    Esta es la primera vez que vemos al personaje de Paul Betanny desde WandaVision. ¿Pero cuál será la siguiente ocasión después de VisionQuest? Eso es algo que por ahora no está claro (no ha sido parte de ningún anuncio oficial de Avengers: Doomsday, la película que se estrenará en los cines en diciembre) y que el propio actor no tiene permiso para discutir. Sin embargo, parece haber llegado a un punto que le inspira tranquilidad.

    He llegado a comprender lo que el personaje de Visión significa para sus fanáticos. Y, la verdad, me ha resultado sorprendentemente conmovedor”, finaliza.

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