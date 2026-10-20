Búsqueda activa para la detección precoz: Minsal anuncia nueva estrategia contra el cáncer de mama

La Subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el jefe del departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits.

En el marco del Mes de Concientización del Cáncer de Mama, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, presentaron la estrategia para la detección de cáncer de mama para el 2027-2030, iniciativa que pondrá el foco en la búsqueda activa para detección precoz en mujeres de alto riesgo.

El cáncer de mama, según destacaron las autoridades, “es el principal problema diagnóstico, pronóstico y de mortalidad asociada a nuestras mujeres en el país”.

“Tenemos aproximadamente cerca de 6.000 nuevas mujeres al año con diagnóstico de cáncer de mama y aproximadamente 1.800 muertes anuales por esta causa”, sostuvo Berkovits. “Esto hace que para nosotros sea fundamental estar presentes y lograr de alguna manera llegar a tiempo”.

En esta línea, la subsecretaria Pizarro apuntó a que “alrededor del 20% se diagnostica en mujeres menores de 50 años”.

“Por eso, estamos trabajando en esta estrategia que tiene dos focos. Primero, la detección precoz en casos de alto riesgo, con medicina personalizada, porque necesitamos llegar antes de los 50 años a las personas que tienen alto riesgo”, afirmó. “Y el segundo foco, estamos también evaluando mejores oportunidades de diagnóstico y tratamiento”.

Así, la estrategia presentada por el Minsal considera la realización de una búsqueda activa de los familiares directos de las mujeres con alto riesgo de desarrollar esta patología, en especial, si son menores de 50 años. A ellos se les podrá realizar exámenes específicos para detectar precozmente signos de la enfermedad.

“Tenemos que ir a buscar a esas mujeres que tienen efectivamente más riesgos de cáncer de mama, ofrecerles exámenes. Esta pesquisa de alto riesgo va también de la mano con el Plan Nacional del Cáncer, que nos mandata a pensar en los riesgos hereditarios, identificar a aquellos pacientes, hacer, además, el asesoramiento genético”, detalló por su parte Berkovits. “No es fácil decirle a alguien que tiene más riesgo de tener cáncer que la población normal, no es fácil psicológicamente, pero sí nos pone en una realidad que tenemos que ocuparnos y ojalá, ocuparnos a tiempo, para no tener que ocuparnos una vez que llegamos tarde”.

Asimismo, según explicaron las autoridades, la nueva estrategia también implica avanzar en una medicina personalizada para ofrecer tratamientos adecuados a las características de cada paciente, una vez diagnosticada.

De esta forma, una vez recibido el diagnóstico de cáncer, se contempla la realización de estudios genéticos al tumor que puedan identificar si se requiere o no de quimioterapia, o el tratamiento más adecuado.

El anuncio de esta nueva estrategia se realizó en el Centro Metropolitano de Imagenología Mamaria (CMIM) Reinalda Pereira, el cual conmemora sus 20 años como centro de referencia para la red asistencial.

Actualmente, el CMIM recibe derivaciones para screening mamario desde 27 centros de Atención Primaria de los Servicios de Salud Metropolitano Sur y Metropolitano Occidente, además de pacientes derivados desde 12 Unidades de Patología Mamaria hospitalarias, para procesos de confirmación diagnóstica.