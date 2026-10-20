Izko Alonso se consagra subcampeón mundial de karting en Italia

Izko Alonso consiguió en Lonato un resultado histórico para el karting chileno. Corriendo con Team Driver Racing Kart, el piloto nacional fue segundo en la final de la categoría VLR Junior ROK de la ROK Cup Superfinal 2026, la gran final internacional del certamen ROK Cup que reúne a los triunfadores de las ediciones locales de todo el mundo y que se disputó entre el 13 y el 17 de octubre en el Circuito South Garda. El triunfo fue para su compañero de equipo Daniel Mirón, con lo que la escudería celebró un doblete.

La dimensión del resultado va más allá del segundo lugar obtenido en pista. La ROK Cup Superfinal es la gran final internacional del campeonato ROK y una de las citas de karting monomarca más relevantes del mundo.

En su edición 2026, reunió en South Garda a más de 300 pilotos provenientes de cerca de 50 países. Por su palmarés han pasado pilotos que posteriormente alcanzaron la Fórmula 1, como Andrea Kimi Antonelli, ganador de la Mini ROK en 2018, y Logan Sargeant, vencedor de la misma categoría en 2011.

Cabe destacar que Daniel Mirón, campeón mundial de la ROK Cup Superfinal 2026 y compañero de equipo de Izko Alonso, es un experimentado piloto que acaba de ser fichado por la Scuderia Ferrari Driver Academy (SFDA), uno de los programas de formación de pilotos más prestigiosos del automovilismo mundial.

La estrecha diferencia entre ambos durante el fin de semana otorga aún mayor valor al segundo lugar conseguido por el chileno, al medirse directamente con uno de los jóvenes talentos que hoy se encuentra bajo la órbita deportiva de Ferrari.

El podio en Lonato llegó al final de una semana que fue de menos a más, aunque desde las pruebas libres Izko ya había mostrado que tenía ritmo para pelear en la parte alta de la clasificación. En esas sesiones llegó a registrar mejores tiempos parciales que su propio compañero, una señal concreta de la velocidad que el chileno fue capaz de alcanzar durante el fin de semana.

En la primera manga largó 15° y cruzó la meta quinto, a 1,7 segundos del ganador. Una penalización de cinco segundos por la posición del pontón delantero lo dejó en el puesto 11 de la clasificación oficial. En la segunda, la misma sanción lo hizo bajar del noveno lugar con que terminó en pista al 15°.

En la tercera partió otra vez desde el puesto 15 y remontó siete posiciones hasta el octavo lugar, con un mejor giro de 52,981 segundos. En la cuarta largó octavo y terminó sexto. Con 40 puntos, cerró la fase de mangas clasificatorias en el octavo lugar, y en la prefinal del viernes partió octavo y llegó noveno, a 5,2 segundos del ganador.

Más allá de las posiciones obtenidas en las mangas, el rendimiento mostrado desde los entrenamientos —con parciales incluso superiores a los de Mirón— confirmó que el chileno contaba con la velocidad necesaria para disputar posiciones de avanzada frente a pilotos de primer nivel internacional.

Una final de infarto

La final se disputó a 16 vueltas y comenzó cuesta arriba para Izko, que cerró el primer giro en el 13° lugar. Desde ahí inició una remontada sostenida, apoyada en la regularidad y en un ritmo competitivo que le permitió avanzar progresivamente en el clasificador. Fue décimo en la segunda vuelta, noveno en la tercera, séptimo en la séptima y sexto en la octava.

El momento decisivo llegó en la vuelta 12. Con un ritmo muy fuerte y una conducción agresiva, pero controlada, Izko logró seguir avanzando entre los puestos de punta y mantenerse en la pelea hasta el final. Su velocidad y consistencia en las últimas vueltas le permitieron cerrar una remontada notable y consagrarse subcampeón mundial de la ROK Cup Superfinal 2026, coronando una de las actuaciones más importantes de su carrera deportiva hasta ahora.

La final fue, además, su actuación más rápida de toda la semana en Lonato. Su mejor vuelta, de 52,782 segundos, fue 0,791 segundos más veloz que su registro de clasificación y también superó la mejor vuelta del ganador, que marcó 52.884. La diferencia respecto del giro más rápido de la carrera fue de apenas 0,276 segundos, una mejora significativa frente a los 0,845 segundos que lo habían separado de la pole position al inicio del evento.

“Fue una semana muy difícil al principio, con las penalizaciones en los heats, pero seguimos trabajando fuerte con el equipo y fuimos mejorando en cada carrera. En la final perdí posiciones en la partida, pero no me rendí y fui adelantando vuelta a vuelta. Subir al podio en Lonato, donde empecé a correr en Europa, es algo muy especial, además es muy importante para el karting chileno”, señaló Izko Alonso.

Dos mundiales por delante

Sin pausa, Izko vuelve al Leopard Circuit de Viterbo para disputar entre el 19 y el 24 de octubre la IAME Warriors Final, esta vez con Fusion Motorsport, la estructura británica que este año se asoció con el campeón mundial de la F1, Lando Norris, para crear LN4 Fusion. El ciclo terminará entre el 5 y el 8 de noviembre con el FIA Karting World Championship OK, en el World Circuit La Conca, junto a DPK Racing, equipo oficial de los chasis FA Alonso Kart.

El podio en Lonato llega en la última etapa de Izko como piloto que viaja desde Chile para competir en Europa. En 2027 se radicará en el continente junto a su familia para disputar una temporada completa con DPK Racing, en campeonatos como la WSK Euro Series, Champions of the Future y el Campeonato Europeo FIA de Karting.