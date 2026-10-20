Parisi critica al gobierno de Boric y dice que le “regaló” US$ 1.600 millones a las AFP con la rebaja del encaje

En el marco del arduo debate en torno a la caída del Fondo E, el secretario general y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó al gobierno de Gabriel Boric por las modificaciones introducidas al sistema previsional, particularmente la reducción del encaje que deben mantener las administradoras.

A juicio de Parisi, esa rebaja se tradujo en un beneficio directo para la industria. “Con el cambio de ley, el presidente Boric le regaló, entre comillas, US$ 1.600 millones a las administradoras ”, afirmó el también economista.

Parisi explicó que antes de la reforma previsional las AFP debían mantener un encaje equivalente al 1% de los fondos administrados, recursos que según sus estimaciones sumaban cerca de US$ 2.000 millones. En esa línea, cuestionó que el nuevo mecanismo fije la exigencia en función de las comisiones que cobran las administradoras.

“ Se pasó de US$ 2.000 millones a US$ 400 millones ”, sostuvo. Según el dirigente, a partir de abril de 2027 las AFP podrán retirar esa diferencia “sin ningún problema y legalmente”. “Fue una muy mala modificación”, señaló.

La reforma previsional reemplazó la exigencia de encaje equivalente al 1% de los fondos por una obligación correspondiente al 30% de las comisiones percibidas durante los doce meses anteriores. La normativa contempla que la liberación del excedente comience en abril de 2027 y se realice de forma gradual durante cuatro años.

Crear el Fondo F: solo bonos de países AAA

El dirigente advirtió, además, sobre los efectos que tendría la rebaja ante eventuales controversias judiciales. “Si llegara una instancia de litigio, no habría plata para cobrar nada”, aseguró.

Respecto de las pérdidas del Fondo E, el más conservador del sistema de multifondos y que cayó 10,39% entre enero y septiembre, Parisi retomó una propuesta de su campaña presidencial: crear una alternativa de inversión con mayores restricciones sobre los instrumentos permitidos.

“También lo dijimos durante las discusiones en la campaña presidencial, que se necesitaba el Fondo F donde solo se deberían invertir en bonos de países AAA más Chile ”, recordó.

Finalmente, atribuyó a la administración anterior la habilitación de las AFP para operar con derivados. A su juicio, “la modificación que permitió que las AFP pudieran invertir y especular en instrumentos derivados se mandató durante el periodo del presidente Boric. Sabemos dónde tienen que estar puestas las culpas”.