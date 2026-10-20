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    ISP finalmente aprueba venta en Chile de la versión genérica del medicamento para adelgazar, Ozempic

    El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó Picmagluti, la solución inyectable de semaglutida de Dr. Reddy’s Laboratories Chile

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ozempic Tendencias / La Tercera

    Con casi un mes de retraso, el Instituto de Salud Pública (ISP) finalmente aprobó la comercialización en Chile de la versión genérica del famoso medicamento para adelgazar, Ozempic (Novo Nordisk).

    A través de un comunicado, el ISP aprobó Picmagluti, la solución inyectable de semaglutida de Dr. Reddy’s Laboratories Chile, que se convierte así en la primera semaglutida de síntesis química autorizada en el país. La semaglutida es el principio activo de Ozempic.

    El organismo le otorgó dos registros sanitarios al producto: uno para la presentación de 0,25 o 0,5 mg por dosis y otro para la de 1 mg.

    Según el ISP, el hito ubica a Chile “entre los pioneros a nivel mundial”. El instituto detalló que Canadá y Brasil dieron este paso recién en mayo de 2026 y que Argentina lo registró en 2024, mientras que Estados Unidos y Australia aún no aprueban versiones de origen químico.

    Nuestro foco son las personas. Sabemos que hay pacientes esperando y por eso estamos acelerando, en contacto directo con cada laboratorio, pero un registro sanitario no se puede otorgar sin la evidencia completa de calidad y seguridad”, afirmó la directora del ISP, Catterina Ferreccio.

    El organismo sostuvo que, por tratarse de un producto nuevo, lo evalúa “con especial cuidado, pero también con la urgencia de quienes esperan acceder a él”, en coordinación con el Ministerio de Salud y en contacto con los laboratorios, a los que orienta sobre los requisitos técnicos que deben cumplir.

    En Chile, el Ozempic está registrado como producto biológico.

    Cuatro laboratorios en fila

    Además del producto aprobado, el ISP evalúa otros cinco productos de semaglutida sintética que cuatro laboratorios presentaron entre junio de 2025 y julio de 2026. En total suman 11 solicitudes, ya que cada dosis o presentación requiere su propio registro sanitario.

    Laboratorios Recalcine solicitó el registro de Seglobia, en dos presentaciones; Exeltis Chile, de Glutixa y Curbles, con dos presentaciones cada uno; Laboratorios Siegfried, de una semaglutida en solución inyectable, en dos presentaciones, y Laboratorio Chile, de Selfix, en tres dosis (0,25, 0,5 y 1 mg).

    Vía ordinaria

    A diferencia del Ozempic original, que está registrado en Chile como producto biológico, las nuevas solicitudes corresponden a péptidos obtenidos por síntesis química. Por eso, explicó el ISP, no pueden acogerse a un registro simplificado y deben seguir la vía ordinaria, en la que el instituto revisa en detalle la calidad y la seguridad de cada producto.

    El organismo indicó que algunos laboratorios ingresaron inicialmente sus solicitudes por una vía que no correspondía y tuvieron que reingresarlas. En otros casos, la documentación no se consideró suficiente, por lo que el ISP pidió antecedentes adicionales, como estudios de impurezas y de estabilidad, estándares de referencia, condiciones de almacenamiento y uso, e información clínica sobre eficacia y seguridad.

    Según el instituto, el avance de cada trámite depende “en buena medida” de que las empresas entreguen esa información de forma completa y oportuna, “ya que sin ella la evaluación no puede concluir”.

    ISP aprueba venta en Chile de la versión genérica del Ozempic, para adelgazar.

    En paralelo, en julio de 2026 ingresaron al ISP cuatro nuevas solicitudes de semaglutida de origen biológico, cuya evaluación ya está en curso, informó el organismo.

    Cómo es el mercado chileno

    Durante el último quinquenio, las ventas de semaglutida en Chile han experimentado un fuerte crecimiento. Este principio activo es comercializado por el laboratorio Novo Nordisk bajo las marcas Ozempic y Wegovy, en formato inyectable, además de Rybelsus, en tabletas. El auge comenzó en marzo de 2021, cuando la farmacéutica danesa inició la distribución de estos tratamientos, cuya demanda se ha disparado dado el creciente interés de la población en el país por soluciones para la pérdida de peso a corto plazo.

    Las cifras reflejan la magnitud de este fenómeno. Datos de la consultora IQVIA revelan que, entre julio de 2021 y julio de 2026, las ventas de semaglutida en Chile alcanzaron los US$415 millones a precio de público. Su rápida expansión es evidente: solo en el último año analizado (julio de 2025 a junio de 2026), la comercialización de este medicamento anotó un salto de 54% en 12 meses.

    Wegovy el rival de Ozempic para adelgazar.

    La venta de semaglutida medida en unidades por año móvil refleja un alza sostenida e ininterrumpida. Mientras en el periodo MAT (Total Anual Móvil) 22 se despacharon 127.331 unidades, la demanda fue escalando año a año hasta llegar a 468.959 unidades en MAT 25. Y el salto más significativo en volumen se registró en el último periodo analizado (MAT 26), alcanzando 735.952 unidades, lo que representa un crecimiento del 57% en solo un año.

    Este boom comercial tiene un claro trasfondo sanitario. Según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, el 74,2% de los adultos en el país presenta malnutrición por exceso, cuadro dentro del cual un 34,4% padece obesidad.

    Tal es la gravedad del problema, que su impacto trasciende la esfera de la salud y golpea directamente a la economía. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) proyecta que el sobrepeso y las enfermedades relacionadas provocarán una caída de 3,8% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile acumulada en el período de 30 años que va entre 2020 y 2050.

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