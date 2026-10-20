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    El encendido intercambio entre Arrau y Barros en el chat de ministros por el 18-O

    El titular de Seguridad sugirió a su pares tener prudencia sobre la conmemoración de la fecha, lo que encontró la resistencia de su par de Defensa.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    Paula Catena
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El sábado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, hizo una petición a sus pares del gabinete.

    A través del grupo de WhatsApp que comparten los secretarios de Estado, Arrau les solicitó tener prudencia en sus declaraciones respecto de la conmemoración del estallido social de 2019. El domingo de esa semana se cumplirían siete años del episodio, por lo que sugirió tener cuidado a la hora hablar del asunto para no crispar el ambiente y evitar flancos.

    Sin embargo, su mensaje generó una reacción inesperada: el ministro de Defensa, Fernando Barros, según quienes supieron del intercambio, se opuso a su idea y planteó que la fecha era relevante y que no podían guardar silencio.

    Para él era importante, de acuerdo a las mismas versiones, condenar con fuerza los hechos de violencia y tener una postura clara.

    Así, se encendieron los ánimos en el chat ministerial. De acuerdo a las mismas versiones, su par de Energía, la ministra Ximena Rincón, también fue parte del intercambio y habría respaldado postura de Arrau.

    Todo esto ocurrió en un contexto en que sectores de la derecha -particularmente libertarios- elevaron la voz contra el gobierno y exigieron que entregaran señales concretas hacia su electorado, entre ellas, cumplir con los indultos prometidos en campaña para aquellos exuniformados condenados por hechos ocurridos en 2019.

    Por lo mismo, la interpretación de algunos personeros del oficialismo fue que Arrau buscó evitar nuevas controversias.

    Barros, en todo caso, se ha caracterizado por tener un estilo directo y confrontacional, que es valorado por alguno de sus pares del gabinete, pero que también ha generado incomodidad en otros, como el canciller Francisco Pérez Mackenna, con quien se vio enfrentado por las posturas que adoptaron respecto de los aranceles que impuso Estados Unidos y la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

    En los días previos al hito, en el gabinete -salvo el biministro Claudio Alvarado- no se pronunciaron sobre el tema. Quien sí lo hizo previamente fue el Presidente José Antonio Kast y también lo replicó después de la fecha.

    Así, planteó que “no se vuelva a repetir nunca más”, haciendo referencia a los desórdenes registrados el 18–O. Además, este lunes -a raíz de los incidentes registrados el domingo- sostuvo -a través de su cuenta X- que “he instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”.

    Arrau, por su parte, también hizo este lunes un balance de la jornada. “Hay gente que todavía no entiende y confunde las cosas. Ellos son los que hacen estas cosas: delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir el término de expresión, de manifestación, cosas que se pueden hacer en nuestro país sin afectar los derechos de los demás de manera pacífica, con violencia y con cometer delitos”, sostuvo.

    “Esto es delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desórdenes e inestabilidad; eso es, que nadie trate de ponerle otro nombre”, sostuvo.

    Y continuó diciendo: “Acá no hay otro trasfondo y por eso llamo a todo el mundo sin distinción a ser muy claros y no, cuando se habla de estos hechos de violencia, decir ‘sí, pero tal cosa’. Hay que condenarlo, todo el mundo, y trabajar juntos para avanzar en materia de seguridad y tantas otras materias para darle tranquilidad, estabilidad, crecimiento y empleo a nuestro país”.

    “Esto de ayer (domingo) no contribuye en nada y espero que la condena sea transversal, de todos los actores políticos, de todas las comunas de este país (…) porque yo creo y estoy convencido que Chile fue aprendiendo que era muy mala idea validar la violencia o fue mala idea no condenar la violencia en su minuto. Espero que hayamos aprendido eso”, reiteró el titular de Seguridad.

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