Senador Castro (PS) por remoción de Araya (PPD) de Constitución: “Nadie puede alegar que esto no se haya advertido”

La decisión que adoptó el jefe del comité del Socialismo Democrático (que reúnen al PS, PPD y el Partido Liberal), senador Juan Luis Castro (PS), de solicitar un cambio permanente en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y reemplazar al senador Pedro Araya (PPD), por su par Vlado Mirosevic (Liberal), ha generado diversas reacciones y aún se desconocen lo alcances políticos que pueda traer consigo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Castro defendió la determinación y aseguró que el subjefe del comité, el senador Ricardo Celis, quien es PPD al igual que Araya, firmó el texto que materializó el cambio.

Según expuso Castro, el PS había manifestado al PP, hace tres semanas, su molestia por el actuar en solitario de Pedro Araya y sus negociaciones con el gobierno, por ejemplo, en la agenda de seguridad.

Tras esas conversaciones, en las que estuvieron presentes, según él, los timoneles Paulina Vodanovic (PS) y Raúl Soto (PPD), “se me pidió a mí que conversara con Ricardo Celis, lo cual hice ayer (lunes) al punto de que él concordó esto (el cambio de Araya) y firmó, junto conmigo, el reemplazo que originalmente se le había ofrecido al PPD”.

Consultado por la molestia en el PPD por la decisión, el senador socialista señaló que: “Entiendo que hay incomodidades, pero nadie puede alegar desconocimiento, nadie puede alegar que esto no se haya advertido mucho tiempo atrás, nadie puede decir que esto es una situación impensada, imprevista o abrupta, cuando todos los actores de nuestro mundo fueron tomando conocimiento sucesivamente de las dificultades que venían dándose”, añadió.

Agregó en esa línea: “Que sea alegue desconocimiento o un hecho precipitado o inconsulto, no es fiel a la verdad, porque eso siempre estuvo en el tapete. Hace tres semanas, en una reunión de alto nivel, de los dos presidentes de partidos y los jefes de bancada de los partidos PS y PPD esto se trató. Y se estableció que esta era una situación delicada, que en algún momento eso tenía que derivar eventualmente en un reemplazo de comisión y que esto, en el caso del PPD quedaba radicado en la subjefatura que encabeza el senador Celis”.

Además, aseguró que a excepción del senador Fidel Espinoza (PS) nadie en las conversaciones del comité del Socialismo Democrático manifestó reparos por la posible sustitución de Araya de la instancia legislativa.

De la misma forma, Castro descartó que una situación como esta sea inédita y recordó cuando el exsenador Guido Girardi (PPD) como jefe de comité sacó a Felipe Harboe (PPD) para reemplazarlo por el propio Araya en la comisión de Constitución.

Asimismo, el parlamentario descartó que esta decisión pudiese provocar cambios en el acuerdo administrativo del Senado que, entre otros resultados, permitiría al senador socialista Alfonso de Urresti llegar a la presidencia de la Cámara Alta el próximo año.

“Nosotros no hemos alterado en nada la correlación del balance de la oposición y el oficialismo para los cuatro años. Este es un recambio al interior de una bancada, no es con personas externas, no se ha cambiado ninguna estructura que altere ningún acuerdo previo con el oficialismo, nada. Mal se podría decir que esto altera un acuerdo administrativo. ¿Dónde está la prueba de eso?“, se preguntó Castro.

Y respecto de la posible molestia que pudiera generar en el oficialismo la salida de Araya, tomando en cuenta que el suscribió un acuerdo con los senadores Arturo Squella (REP.) y Arturo Longton (RN) en materia de reforma constitucional por Seguridad, Castro señaló que: “Ese es un problema de quien suscribió ese acuerdo. Lo hizo por propia iniciativa, pero eso no es problema mío, ni de la bancada”.

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