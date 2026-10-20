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    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo

    El comediante se presentará el lunes 2 de noviembre en Santiago con un espectáculo que aborda la pérdida de su madre desde la comedia y profundiza en la dimensión teatral del stand-up.

    Por 
    Equipo de Culto
    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo andieborie:)

    El lunes 2 de noviembre, a las 20:00 horas, Claudio Michaux llegará al Teatro Nescafé de las Artes con ISABEL, un espectáculo de stand-up que toma una experiencia íntima como punto de partida para hablar de la pérdida, los vínculos y las formas en que cada persona enfrenta el duelo. Tras presentarlo en Valparaíso, Rancagua, Arica e Iquique, el comediante llega a Santiago con una versión que ha ido afinando función tras función.

    El nombre del espectáculo es una primera pista de su dimensión personal. Isabel es el nombre de la madre de Michaux, cuya pérdida reciente atraviesa el relato. Sin embargo, el comediante propone que ese vínculo se descubra a medida que avanza la función, sin revelar todas sus claves desde el comienzo.

    “ISABEL se llama así porque es el nombre de mi mamá, pero es algo que el espectador tiene que ir descubriendo a medida que avanza el show”, explica.

    A partir de historias familiares y preguntas que aparecen con la adultez, ISABEL explora el duelo desde el lenguaje de la comedia, combinando chistes rápidos, humor negro y momentos de emoción. La propuesta también refleja el interés de Michaux por la dimensión teatral del espectáculo, tanto en la construcción del relato como en una puesta en escena que acompaña su desarrollo.

    “Fue un desafío bastante transformador. La comedia tiene algo que también sana y nos ayuda a entender mejor las emociones y situaciones. Creo que eso también se aplicó a mi proceso de duelo. Hay muchas cosas que he podido entender gracias al show, y confío en que ayuden a la gente a entender o a cuestionarse cosas, mientras reímos”, dice Michaux en un comunicado.

    La puesta en escena cumple un papel importante en la experiencia. Michaux explica que la propuesta visual busca sumergir al público en la atmósfera del espectáculo, mientras el relato conserva la rapidez característica del stand-up y recorre un abanico más amplio de emociones.

    “La puesta en escena nos sumerge en la atmósfera del show. Es una gráfica imponente que trabajó el equipo. El ritmo del relato mantiene la esencia del stand-up, porque es rápido, pero tiene un componente emocional importante. La diferencia que tiene con mis otros shows es que el material está mucho más desarrollado. Entramos en profundidad en cosas cotidianas y no cotidianas, y recorre distintas emociones, no solo el enojo o lo que nos parece absurdo. Es un verdadero viaje”, acota.

    Las funciones en distintas ciudades del país le han permitido trabajar el ritmo, los chistes y la progresión del relato antes de esta presentación en Santiago. En ese recorrido, la recepción del público también ha abierto un espacio para compartir experiencias y encontrar puntos de conexión a través de la comedia.

    andieborie:)

    El espectáculo se presentará el lunes 2 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, ubicado en Manuel Montt 032, Providencia. Las entradas están disponibles en Ticketmaster

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