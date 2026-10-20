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    FNE aprueba compra de operador hotelero Essendi por parte de fondos globales

    La operación contempla la toma de control de Novotel Vitacura, Mercure Santiago Centro y los Ibis de Concepción, Antofagasta, Providencia, Manquehue Norte y Valparaíso.

    Por 
    Patricia San Juan
    Hotel Ibis Providencia.

    Tras haber iniciado una investigación a fines de septiembre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra del operador hotelero Essendi por parte de los fondos globales Blackstone Inc. y Colony al gigante francés Accor, tras concluir que la operación no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia.

    La operación contempla la toma de control del portafolio de hoteles de Essendi que incluyen Novotel Vitacura, Mercure Santiago Centro y los Ibis de Concepción, Antofagasta, Providencia, Manquehue Norte y Valparaíso.

    En la investigación, la FNE constató que las partes no superponen horizontalmente sus actividades en Chile, debido a que el comprador no realiza ni proyecta realizar actividades económicas en la industria hotelera local, y que, aunque ofrece una plataforma que incluye servicios de marketing y gestión de eventos para hoteles, la operación no resulta apta para generar riesgos de naturaleza vertical, señaló el organismo.

    Proceso

    El proceso comenzó a gestarse con una notificación ingresada el 15 de julio de 2026, pero la agencia antimonopolios detectó vacíos y la declaró incompleta en dos oportunidades, por lo cual las partes involucradas tuvieron que entregar información adicional.

    Una vez que completaron los antecedentes requeridos, la institución determinó que el expediente ya estaba en orden y determinó dar inicio oficial a la investigación el 23 de septiembre de 2026.

    Se trata de una operación del sector hotelero y de gestión inmobiliaria turística. Essendi opera como una relevante plataforma de propiedad y arrendamiento de hoteles con presencia en múltiples países, vinculada históricamente a la estructura de Accor y a marcas reconocidas como Ibis Budget, administrando una amplia red de establecimientos de alojamiento.

    La transacción se enmarca en una estrategia de reorganización donde las grandes cadenas hoteleras buscan transitar hacia modelos de negocios menos pesados en bienes raíces (asset-light), separando la propiedad de los inmuebles de la explotación comercial de las marcas.

    Los fondos de inversión globales como Blackstone Inc. y Colony, con la operación adquieren el control de vastas carteras de infraestructura hotelera, mientras que el grupo vendedor continúa asegurando la continuidad de sus marcas con acuerdos de franquicia a largo plazo.

    Más sobre:FNEEssendiAccorBlakstoneHotelesIbis

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