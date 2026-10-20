Sistema frontal: Senapred mantiene alerta roja en la RM y se registran granizos en varias comunas de la capital

Santiago, 20 de Octubre de 2026. Vista de la nube que cubre Santiago durante el anuncio de tormenta para la zona central Diego Martin/Aton Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país, advirtiendo que se mantienen las precipitaciones moderadas a fuertes entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, además de vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores de Antofagasta y Atacama.

Según informó el organismo, durante la tarde y noche de este martes 20 de octubre se esperan precipitaciones de mayor intensidad entre las regiones de Coquimbo y el Maule, con acumulaciones que podrían alcanzar los 40 milímetros en algunas zonas. Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por probables tormentas eléctricas entre Valparaíso y el Maule, vigente hasta esta noche.

En ese contexto, Senapred informó que, hasta las 15.00 horas, se mantiene la alerta roja para la Región Metropolitana, mientras que la Región de Coquimbo permanece bajo alerta amarilla debido al evento meteorológico.

Esta última condición también rige para las provincias de Marga Marga y Los Andes, además de las comunas de Catemu, Putaendo, Santa María, Cabildo, Petorca, La Ligua, Quillota y Calera, en la Región de Valparaíso. En O’Higgins, la alerta amarilla se mantiene para Mostazal, Codegua, Machalí, Requínoa, Rengo, Malloa, San Fernando y Chimbarongo.

Por otra parte, se encuentran bajo alerta temprana preventiva las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía , además de los sectores restantes de Valparaíso y O’Higgins que no están bajo alerta amarilla. A estas se suman las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde la medida responde a la probabilidad de tormentas eléctricas.

En relación con los riesgos asociados al sistema frontal, Felipe Riquelme, subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred, advirtió que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene la probabilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes. Por ello, llamó a la población a prestar atención a señales como lluvias intensas y sostenidas, aumento de la turbiedad de los cauces y ruidos fuertes provenientes de las quebradas.

Respecto de las medidas preventivas, el organismo informó que durante la mañana se realizaron evacuaciones en sectores de Lo Barnechea: Ñilhue, Huallalolén y Quebrada Novillo Muerto; Puente Alto: Campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, y Talagante: Campamento Ribera del Río, en la Región Metropolitana.

En Puente Alto se habilitaron dos albergues, que hasta el momento registran 88 personas alojadas. Además, se mantienen perímetros de seguridad en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante.

En cuanto a las restricciones de tránsito, se reportó el cierre preventivo de las rutas 1 y B-710 en Taltal, Región de Antofagasta, mientras que en la Región Metropolitana permanece cerrado el acceso al Embalse del Yeso por la Ruta G-455. También se mantienen cerrados parques precordilleranos, entre ellos el Monumento Natural El Morado y el Parque Nacional Río Clarillo.

A ello se suman restricciones en rutas de la Región de O’Higgins y la suspensión de clases en algunas comunas de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, de acuerdo con las disposiciones informadas por el Ministerio de Educación.

Finalmente, Senapred reportó 76.382 clientes sin suministro eléctrico entre Antofagasta y Los Lagos, de acuerdo con información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La mayor afectación se concentra en Coquimbo, con 81 mil clientes sin energía, seguida de las regiones Metropolitana y Valparaíso, con 12 mil clientes cada una.

Los registros del sistema frontal

El sistema frontal comenzó a registrarse desde la noche del lunes, cuando la actividad eléctrica también se hizo presente durante la madrugada. Cerca de las 4:40 horas se reportaron relámpagos en sectores del norte de Santiago y la precordillera, mientras que en Lo Barnechea hubo caída de granizos.

En la actual jornada, entre los sectores de Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Puente Alto, Padre Hurtado, Talagante, entre otras comunas, se han reportado precipitaciones y granizadas. Los registros audiovisuales dan cuenta de la intensidad de las precipitaciones en la zona poniente y otros puntos de la capital.

Asimismo, desde Metro de Santiago informaron que la estación Departamental de Línea 2 se encuentra afectada por acumulación de agua, por lo que está cerrada y sin detención de trenes.

Revisa los registros aquí:

METROPOLITANA 🌩️ Hace unos minutos los registros de granizos en #SanBernardo, dentro del pronóstico. Comunas aledañas en las mismas condiciones. https://t.co/2TaIgT2v99 — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 20, 2026

Granizos en Quillota ⛈️🌧️ pic.twitter.com/TgxGv7NhNm — Benjamin Castillo (@benjamescp) October 20, 2026

METROPOLITANA 🌩️ Registro de granizos hace unos minutos en #PuenteAlto. Dentro del pronóstico. https://t.co/TNg7Sf7vyv — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 20, 2026

VALPARAÍSO🌩️ Hace unos minutos registro de la fuerte precipitación en #Quillota. Aunque no hay reportes de granizos, la lluvia intensa en poco tiempo es parte del pronóstico. https://t.co/YF1RWdYjGu — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 20, 2026

Imágenes que nos envían colaboradores de nuestra Agrupación IEC-CHILE por caída de granizos en la comuna de La Florida @biobio @michelleadamv @EduardoTVT @Sepulinares @meteochile_dmc pic.twitter.com/IBKtDWtbRU — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 20, 2026