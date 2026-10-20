Repasa el gran triunfo del PSG de Luis Enrique sobre Barcelona en la Champions League
El actual bicampeón del torneo recibió en París al elenco Blaugrana.
Minuto a minuto
PSG 4-2 Barcelona
El bicampeón sigue firme
Con este resultado, PSG llega a nueve puntos y es líder de la fase de liga de la Champions League. Barcelona se queda con seis unidades.
¡Final del partido!
PSG se impone por 4-2 ante Barcelona, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.
Así fue el tanto de Vitinha
86′ ¡Gol de PSG!
Fabián Ruiz, luego de una gran jugada de Hakimi, convierte el 4-2 contra Barcelona.
La gran definición de Lamine Yamal
81′ ¡Gol de PSG!
Vitinha, con un gran disparo desde afuera del área, anota el 3-2 sobre Barcelona.
79′ ¡Golazo de Barcelona!
Lamine Yamal se llevó en velocidad a Warren Zaïre-Emery y definió con un puntazo al primer palo para el 2-2.
72′ ¡Gol de PSG!
Lucas Hernández, con un espectacular cabezazo tras un tiro de esquina, marca el 2-1 sobre Barcelona.
Así fue la lesión de Kvaratskhelia
El gol del empate de Barcelona
60′ Más lesiones
Cambios en PSG. Sale con molestias Khvicha Kvaratskhelia y Marquinhos, entran Maghnes Akliouche y Illya Zabarnyi.
55′ ¡Gol de Barcelona!
Xavi Espart marca el 1-1 ante PSG.
Ya se juega el segundo tiempo entre PSG y Barcelona
Resultados de otros partidos que se juegan en simultáneo
- Manchester City 2-0 AEK
- Liverpool 2-2 Villarreal
- Roma 2-0 Slovan Bratislava
- Porto 0-0 PSV
- Stuttgart 1-0 Atlético Madrid
Estadísticas del primer tiempo
El error de Yamal y el festejo de Doué
¡Final del primer tiempo!
PSG derrota por la cuenta mínima a Barcelona, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.
38′ ¡Gol de PSG!
Désiré Doué, con un gran remate luego de un error de Lamine Yamal, abre la cuenta ante Barcelona.
27′ Otro cambio por lesión
Sale con molestias Dani Olmo y entra Fermín López en Barcelona.
20′ Cambio en PSG
Sale lesionado Ousmane Dembélé y entra Ferrán Torres.
17′ Amarilla en Barcelona
Joao Cancelo es amonestado.
Es noticia a esta hora en El Deportivo
¡Arranca el partido!
PSG recibe a Barcelona por la Champions League.
Choque de líderes
Tanto PSG como Barcelona llegan a este duelo en la cima de la fase de liga de la Champions League. Ambos suman seis puntos en dos partidos.
Equipos a la cancha y ya suena el himno de la Champions
La formación de Barcelona
Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.
Los elegidos por Luis Enrique en PSG
Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre PSG y Barcelona, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.
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