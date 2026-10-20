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    EN VIVO

    Repasa el gran triunfo del PSG de Luis Enrique sobre Barcelona en la Champions League

    El actual bicampeón del torneo recibió en París al elenco Blaugrana.

    Foto: UEFA.

    Minuto a minuto

    PSG 4-2 Barcelona

    El bicampeón sigue firme

    Con este resultado, PSG llega a nueve puntos y es líder de la fase de liga de la Champions League. Barcelona se queda con seis unidades.

    ¡Final del partido!

    PSG se impone por 4-2 ante Barcelona, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

    Así fue el tanto de Vitinha

    86′ ¡Gol de PSG!

    Fabián Ruiz, luego de una gran jugada de Hakimi, convierte el 4-2 contra Barcelona.

    La gran definición de Lamine Yamal

    81′ ¡Gol de PSG!

    Vitinha, con un gran disparo desde afuera del área, anota el 3-2 sobre Barcelona.

    79′ ¡Golazo de Barcelona!

    Lamine Yamal se llevó en velocidad a Warren Zaïre-Emery y definió con un puntazo al primer palo para el 2-2.

    72′ ¡Gol de PSG!

    Lucas Hernández, con un espectacular cabezazo tras un tiro de esquina, marca el 2-1 sobre Barcelona.

    Así fue la lesión de Kvaratskhelia

    El gol del empate de Barcelona

    60′ Más lesiones

    Cambios en PSG. Sale con molestias Khvicha Kvaratskhelia y Marquinhos, entran Maghnes Akliouche y Illya Zabarnyi.

    55′ ¡Gol de Barcelona!

    Xavi Espart marca el 1-1 ante PSG.

    Ya se juega el segundo tiempo entre PSG y Barcelona

    Resultados de otros partidos que se juegan en simultáneo

    • Manchester City 2-0 AEK
    • Liverpool 2-2 Villarreal
    • Roma 2-0 Slovan Bratislava
    • Porto 0-0 PSV
    • Stuttgart 1-0 Atlético Madrid

    Estadísticas del primer tiempo

    El error de Yamal y el festejo de Doué

    ¡Final del primer tiempo!

    PSG derrota por la cuenta mínima a Barcelona, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

    38′ ¡Gol de PSG!

    Désiré Doué, con un gran remate luego de un error de Lamine Yamal, abre la cuenta ante Barcelona.

    27′ Otro cambio por lesión

    Sale con molestias Dani Olmo y entra Fermín López en Barcelona.

    20′ Cambio en PSG

    Sale lesionado Ousmane Dembélé y entra Ferrán Torres.

    17′ Amarilla en Barcelona

    Joao Cancelo es amonestado.

    Es noticia a esta hora en El Deportivo

    ¡Arranca el partido!

    PSG recibe a Barcelona por la Champions League.

    Choque de líderes

    Tanto PSG como Barcelona llegan a este duelo en la cima de la fase de liga de la Champions League. Ambos suman seis puntos en dos partidos.

    Equipos a la cancha y ya suena el himno de la Champions

    La formación de Barcelona

    Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

    Los elegidos por Luis Enrique en PSG

    Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre PSG y Barcelona, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

    Más sobre:En vivoBarcelonaPSGChampions LeagueLuis Enrique

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