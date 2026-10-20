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    Chile lidera por cuarto año índice latinoamericano de IA, pero sigue al debe en infraestructura y adopción empresarial

    El país obtuvo 71,4 puntos en la medición, superando a Brasil y Uruguay. Sin embargo, la comparación con naciones de Europa y Asia revela importantes brechas en infraestructura, investigación y adopción de esta tecnología. El informe también advierte que las estrategias de IA avanzan más rápido que su financiamiento.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Presentación de Informe ILIA 2026

    Por cuarto año consecutivo, Chile volvió a encabezar el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), presentado este martes por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    Con 71,4 puntos de 100 posibles, Chile superó a Brasil (68,4) y Uruguay (67,0), los otros dos países clasificados como “pioneros”. Más atrás aparecen Colombia (56,8), Costa Rica (56,0) y Argentina (55,6), que encabezan el grupo de los “adoptantes”.

    Sin embargo, el liderazgo chileno contrasta con las diferencias que todavía separan a América Latina de las economías tecnológicamente más avanzadas. La cuarta edición del informe, que evaluó 126 subindicadores en 20 países, agregó una comparación extrarregional con Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur. Esto, según indicaron, se realizó para entender qué tipo de guía está siguiendo Latinoamérica en función de las distintas maneras de implementar, adoptar o impulsar esta tecnología en distintas latitudes.

    Los resultados muestran que, aunque la región ha avanzado en conectividad, investigación y formación, las brechas aumentan cuando se consideran la capacidad de procesamiento, la inversión científica y la incorporación de IA a los procesos productivos.

    Chile obtuvo sus mejores resultados en investigación, desarrollo y adopción, dimensión en la que alcanzó 73,7 puntos, por encima de Uruguay (65,1) y Brasil (63,9). También lidera la producción científica regional, con 41,9 publicaciones sobre IA por millón de habitantes.

    Ranking general de Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Fuente: ILIA 2026 (CENIA/CEPAL).

    En disponibilidad y gestión de datos registra 77,6 puntos, superando a México (77) y Brasil (73,6). En talento humano vuelve a ocupar el primer lugar, con 50,4 puntos, aunque ningún país latinoamericano alcanza un desempeño considerado alto en esta categoría.

    La formación doctoral constituye otra de sus fortalezas. Chile cuenta con 14 programas vinculados con inteligencia artificial, detrás de Brasil (25) y México (21). Sin embargo, al ajustar por población, sus 0,403 programas por millón de habitantes superan ligeramente a Alemania.

    Las sombras de Chile en IA

    El panorama es menos favorable en infraestructura y adopción empresarial. Chile concentra apenas el 2,1% de las GPU (unidades de procesamiento gráfico) identificadas en los clústeres regionales, mientras que Brasil reúne el 87,7%. Además, solo el 13,5% de las empresas chilenas utiliza IA y el gasto nacional en investigación y desarrollo equivale al 0,39% del PIB, frente al 1,19% de Brasil.

    Durante la presentación, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, destacó que el índice permite “retomar como gobierno medidas muy claras sobre cómo usar los recursos, qué políticas públicas debemos incentivar”.

    Una de las mayores diferencias identificadas por el estudio está en la infraestructura de cómputo. Los cinco países extrarregionales analizados disponen, en promedio, de cerca de 29 veces más GPU por millón de habitantes que toda Latinoamérica junta.

    Dentro de la región, además, Brasil concentra el 92% de la capacidad de procesamiento, seguido por Ecuador (3,2%) y Chile (2,2%). Esta distribución evidencia la dependencia de un número reducido de países para desarrollar y entrenar sistemas avanzados.

    En investigación, la distancia también es considerable. Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur registran, en promedio, 23 veces más publicaciones científicas por habitante, 18 veces más investigadores activos y 30 veces más investigadores con actividad sostenida.

    El contraste también se observa en las distintas estrategias de desarrollo. Alemania destaca por su inversión en investigación, actividad científica y patentes; Singapur, por su capacidad de innovación y elevada adopción tecnológica; mientras que Estonia sobresale por la densidad de empresas y desarrolladores.

    Estonia se distingue por Estado digital muy desarrollado, mientras que Singapur tiene un enfoque más flexible, “pero se apoya en una capacidad estatal y un financiamiento difíciles de replicar”, dice Víctor Sotelo, director de carreras de Ingenierías Informáticas de la U. Gabriela Mistral. A su juicio, lo que muestra el ILIA “es que la gran diferencia con esos países no está tanto en cómo se diseñan las reglas, sino en que ellos destinan recursos a ejecutar sus estrategias y nosotros aún no”.

    Brechas y falta de presupuesto

    La incorporación de inteligencia artificial al sector productivo representa otro desafío regional. Mientras el 27,6% de las grandes empresas latinoamericanas utiliza esta tecnología, la proporción disminuye al 12,8% entre las medianas y al 6,8% entre las pequeñas. En Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur, las cifras promedio alcanzan aproximadamente el 66%, 41% y 24%, respectivamente.

    Singapur presenta el caso más extremo, con una adopción del 100% entre las grandes y medianas empresas. Sin embargo, incluso al excluirlo de la comparación, los otros cuatro países mantienen niveles de utilización cercanos al doble de los latinoamericanos. Entre las personas, en cambio, el 16,1% de la población regional de entre 15 y 64 años utiliza activamente herramientas de IA generativa, con Costa Rica a la cabeza, con un 25,1%.

    El director de CENIA, Álvaro Soto, manifestó que la formación debe anticiparse a estos cambios. “Necesitamos preparar a nuestras nuevas generaciones para una nueva sociedad donde el cómputo va a estar en todos lados; nuestro hospital, nuestro colegio, en nuestras casas”, afirmó.

    Presentación de Informe ILIA 2026

    La comparación internacional revela también diferencias en la implementación de políticas públicas. Aunque el 85% de los países latinoamericanos cuenta con una estrategia nacional de IA vigente o en elaboración, solo Brasil y Colombia especifican un presupuesto para ejecutarla. Chile menciona financiamiento, pero sin precisar el monto. Cabe mencionar que el Ejecutivo prepara una modificación al proyecto de Ley marco de IA, que debería ser ingresada al Congreso en las próximas semanas.

    En contraste, los cinco países extrarregionales analizados cuentan con presupuestos definidos, hojas de ruta y mecanismos de evaluación para sus estrategias.

    Si bien el informe, según el presidente de Fundación Chile, Julio Pertuzé, “es urgente avanzar en la interoperabilidad de datos, fortalecer la infraestructura de cómputo y las capacidades del sector público y privado para aprovechar efectivamente esta tecnología”. Por otro lado, el director ejecutivo de Data Observatory, Rodrigo Roa, establece que Chile necesita “talento capaz de trabajar con datos, interoperabilidad y modelos pensados para nuestros problemas”.

    Para el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar, el desafío consiste en pasar de una adopción pasiva de estas tecnologías a una estrategia que permita desarrollar capacidades propias. “La pregunta no es simplemente cómo adoptar la IA, sino cómo utilizarla estratégicamente para enfrentar nuestros principales desafíos”, concluyó.

    Más sobre:ILIA 2026Inteligencia ArtificialIACEPALInformeChileArgentinaMéxicoBrasilUruguayAdopciónPionerosAlemaniaEstoniaSingapur

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