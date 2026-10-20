Senado aprueba nombramiento de Macarena Lobos y Juan Esteban Laval para la Comisión para el Mercado Financiero

Pese a las dudas que hubo durante el debate legislativo, el Senado aprobó el nombramiento de la abogada y exministra de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Gabriel Boric, Macarena Lobos; y el actual fiscal de la Asociación de Bancos (Abif), Juan Esteban Laval Zaldívar.

El Ejecutivo necesita 29 votos de un total de 50 senadores para poder aprobar los candidatos a la CMF, dado que requiere cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. En la votación obtuvo 31 votos favorables, 11 en contra y 3 abstención.

Los candidatos son para reemplazar a Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias como comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quienes terminaron su periodo en el organismo regulador hace dos semanas.

Lobos es independiente, cercana a la DC, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, entre los años 2022 y 2026 Lobos se desempeñó como ministra y subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Antes, entre marzo de 2018 y septiembre de 2017, fue subsecretaria del Ministerio de Hacienda, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Previo a ello fue coordinadora legislativa de la referida cartera.

Fachada de la CMF. MARIO TELLEZ

Laval es abogado y tiene un master en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown en EE.UU. (1993-1995). Antes de desempeñarse como fiscal de la Abif, entre 2004 y 2012 fue abogado jefe del Banco Central. También trabajó en la Comisión Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación) apenas egresó de derecho. Y proviene de una familia DC: es sobrino directo de Andrés y Adolfo Zaldívar.

Ambos nombres eran apoyados transversalmente desde el punto de vista técnico. Sin embargo, en términos políticos, en el PS reclamaron que candidatos más cercanos a su sensibilidad no fueron considerados en esta decisión. Es que desde el PS recuerdan que hace algunas pocas semanas el Senado votó otra propuesta del gobierno ligada a la DC: aprobaron la nominación de Guillermo Larraín como consejero del Consejo Consultivo Previsional. En el PS preferían la renovación en la CMF de Bernardita Piedrabuena, quien intentó ser elegida para un nuevo período en la CMF.