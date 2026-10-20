Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Santiago con foco en IA y soberanía digital

Incorporar inteligencia artificial a una empresa implica decidir dónde se procesan los datos, quién puede acceder a ellos y cómo proteger los sistemas que sostienen la operación. Esas preguntas estarán en el centro del Red Hat Summit: Connect 2026, que se realizará el próximo 27 de octubre en Santiago.

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Mandarin Oriental y reunirá a líderes de negocio, especialistas técnicos y responsables de decisiones tecnológicas. Su agenda combinará presentaciones, demostraciones de productos, experiencias de clientes y sesiones sobre el uso de tecnologías de código abierto.

Según Red Hat, el foco estará en cómo llevar los proyectos de IA a una operación de mayor escala, manteniendo la autonomía sobre los datos y la estabilidad de la infraestructura empresarial .

“En un contexto de aceleración de la IA, crecientes tensiones geopolíticas y nuevas exigencias regulatorias, las organizaciones necesitan innovar sin perder el control”, afirma Thiago Araki, director sénior de tecnología para América Latina en Red Hat, en el anuncio del evento.

Qué significa la soberanía digital para las empresas

Uno de los conceptos que atravesará las conversaciones será la soberanía digital.

En términos prácticos, se refiere a la capacidad de una organización para decidir sobre su tecnología, desde dónde almacena la información hasta cómo administra sus sistemas y qué proveedores utiliza.

Aplicada a la inteligencia artificial, esa autonomía incluye decisiones sobre los modelos, los datos de entrenamiento, las actualizaciones y los entornos donde se ejecutan las aplicaciones.

También supone contar con herramientas y una arquitectura que permitan trasladar sistemas entre plataformas.

Lightwell y la seguridad del código abierto

Entre los temas anunciados estará Lightwell, una iniciativa conjunta de Red Hat e IBM orientada a proteger la cadena de suministro de software de código abierto.

El proyecto busca identificar y corregir vulnerabilidades en los componentes que utilizan las aplicaciones empresariales, mediante capacidades de IA y trabajo de ingeniería. Su propuesta incluye entregar parches validados para sistemas en producción y coordinar las correcciones con las comunidades que desarrollan ese software.

“Proteger la cadena de suministro de software open source es esencial en la era de la IA”, señala en un comunicado Andrea Cavallari, Field CTO para América Latina en Red Hat. La ejecutiva plantea que esa protección debe formar parte de la estrategia con que las organizaciones incorporan inteligencia artificial.

Agenda e inscripciones en Santiago

La programación contempla presentaciones durante la mañana y sesiones técnicas por la tarde. Entre sus temas figuran la automatización de la seguridad, la selección de modelos para agentes de IA, la virtualización y la ingeniería de plataformas.

Los interesados pueden revisar el programa y solicitar un cupo en el sitio oficial de Red Hat Summit: Connect 2026 Santiago.