La resistencia que se activó en el Congreso por el proyecto que habilita a sesionar en Santiago

Una nueva batalla comenzó a librarse en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley que permite al Congreso Nacional sesionar en la sede que tiene en Santiago, desató un nuevo round -esta vez soterrado- entre los defensores y detractores.

Este lunes, la comisión mixta aprobó la iniciativa y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), activó gestiones para ponerlo sobre tabla para este miércoles, lo que encendió las alarmas entre los diputados que están en contra.

Por lo mismo, los diputados de la Región de Valparaíso comenzaron a articularse para generar una resistencia. Particularmente, fueron Juan Marcelo Valenzuela (PDG) y Chiara Barchiesi (republicana) quienes fueron los primeros abordar una posible estrategia para enfrentar el avance del proyecto.

La diputada, a su vez, amplió los diálogos con Sofía González (PC) para que sondeara la postura en su bancada, a pesar de que el diputado Bernardo Salinas (ind. -PC) aprobó el proyecto en la mixta.

El diputado Valenzuela, en tanto, hizo públicas sus molestias respecto de la constitución de la comisión mixta que zanjó la iniciativa.

“Para nosotros esto no tiene mucha explicación y vamos a pedirle a la secretaría y al presidente de la mesa que explique cuál es el criterio que ellos ocuparon”, manifestó Valenzuela.

Y argumentó: “En la legislatura pasada había una correlación de fuerzas que es muy distinta a la que existe ahora: el Partido Republicano pesa más del doble, el Partido de la Gente prácticamente no tenía diputados, ahora tiene 15. Y nosotros no estamos en esa mixta”.

“¿Cómo una correlación de fuerzas del pasado define el presente de esta legislatura?“, planteó Valenzuela, quien dijo que, este hecho, ”es motivo para llevar el proyecto al Tribunal Constitucional".

20-07-2026 JUAN MARCELO VALENZUELA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El jefe de bancada del PDG, además, acusó que intentó hacer el punto en el espacio de asuntos de la cuenta, pero la mesa de la Cámara frenó su intervención con el argumento de que la iniciativa no estaba en la tabla de hoy.

Aparte del TC, desde el PDG comentan que otra herramienta que podrían ocupar para frenar el cambio de sede es que, en el marco de la discusión del Presupuesto, puedan dejar sin recursos la glosa que tiene la Cámara de Diputados para llevar a cabo el traslado .

En la bancada de la UDI también se activaron movimientos.

El diputado Hotuiti Teao (ind. -UDI) abrió sus propios canales de diálogos. El representante por Valparaíso está conversando con los diputados de las zonas extremas del país para generar una amplia red de detractores .

Desde la bancada de la UDI, además, el subjefe Sergio Bobadilla, además de Daniel Lilayú, manifestaron su postura a contraria a la iniciativa.

“Lo que se está haciendo con esta decisión es abrir la puerta para que, el día de mañana, todo el Congreso termine abandonando Valparaíso y trasladándose a San ago. Hoy se habla de sesiones excepcionales, pero mañana surgirán nuevas excusas hasta lograr ese objetivo. Y lo más grave no sólo es el profundo centralismo que refleja esta medida, sino que también la falta de criterio con que se está impulsando una decisión que, en términos opera vos, es inviable”, aseguraron.

Fuentes de la bancada gremialista aseguran que el rechazo es prácticamente transversal, a pesar de que uno de los principales impulsores es el futuro presidente del partido y timonel de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

Valparaiso, 15 de julio 2026 El presidente de la Camara de Diputados, Jorge Alessandri, en la sesion de la Cuenta Publica del Congreso Nacional, realizada en el Salon de Honor Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La tramitación del proyecto

La iniciativa, que fue presentada en septiembre de 2022 por la bancada de senadores del Partido Socialista y fue aprobada en menos de tres meses en esta corporación y pasó a la Cámara de Diputados.

En esta última rama del Congreso estuvo un año y fue rechazado en marzo de 2024.

Por lo mismo, se conformó la comisión mixta para que resolviera las divergencias entre ambas corporaciones.

Sin embargo, durante dos años y medio que esta instancia ni siquiera se constituyó, y este lunes, se conformó, sesionó de forma express y aprobó de forma unánime -desde el Frente Amplio al Partido Republicano- la única norma que debían resolver.

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, excepcionalmente, el Senado y la Cámara de Diputados podrán celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales en la ciudad de Santiago, previo acuerdo de los comités que representen, a lo menos, las tres cuartas partes de los integrantes de la respectiva Cámara ”, decía la norma que debían votar los parlamentarios.

Con este texto, la senadora Núñez intentará acelerar la tramitación para que sea aprobada en las dos ramas del Congreso para que el proyecto se convierta en ley.