Senado aprueba a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos miembros del directorio de TVN

Por 40 votos a favor y dos abstenciones, la sala del Senado aprobó los nombres del exsubsecretario de Telecomunicaciones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Pedro Huichalaf, y la exdiputada y exsenadora RN Marcela Sabat, propuestos por el Presidente José Antonio Kast para integrar el directorio de Televisión Nacional por un periodo de ocho años.

De esta manera, ambos formarán parte del grupo de siete integrantes del directorio y reemplazarán a las exdirectoras María del Pilar Vergara y Marcia Scantlebury Elizalde, cuyos periodos terminaron el 5 de septiembre de 2026.

En sesión especial realizada este martes en la sala de la Cámara Alta, estuvo presente el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Entre quienes tomaron la palabra, estuvo el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli), quien sostuvo que el canal estatal no debe ser cerrado, pero sí pidió a los nuevos directores pensar una televisión del futuro y que esta converse con las distintas plataformas.

En tanto, Matías Walker (IND.) y Fidel Espinoza valoraron los nombres propuestos.

Beatriz Sánchez (FA), quien finalmente se abstuvo, cuestionó la forma en que se presentaron los nombres, sin conversación previa con los legisladores. “No entiendo de donde salen los nombres”, dijo.

Asimismo, sin cuestionar las credenciales de Sabat y de Huichalaf, la senadora frenteamplista sostuvo que no hubo el suficiente espacio para conversar con los postulantes y que fueron designados de manera binominal, no representando el actual escenario político.

Vanessa Kaiser (PNL) acusó falta de pluralidad en TVN y emplazó a representar las distintas voces y que este se puede viabilizar con muchos recursos.