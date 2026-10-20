Gobierno por caída del Fondo E: “Las AFP tienen la responsabilidad de administrar los ahorros previsionales con diligencia y prudencia”

“La caída del Fondo E es una situación que nos preocupa profundamente. Estamos hablando de los ahorros previsionales de millones de chilenos y debemos velar por su adecuada protección”.

Con estas palabras, el gobierno a través del ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió de manera oficial al derrumbe que experimentaron los fondos más conservadores del sistema de pensiones. un tema que generado gran controversia en los últimos días, con cuestionamientos cruzados y duras críticas en contra de las AFP.

A través de un comunicado, la autoridad dijo que el pasado lunes presentó un oficio a la Superintendencia de Pensiones, órgano autónomo dependiente del ministerio del Trabajo, para que le entregue los antecedentes respecto al caso que puso en escrutinio público la forma en que las AFP administran los fondos de pensiones de los chilenos.

Las AFP en el centro de la polémica por la caída del Fondo D y E.

Según señala el documento, el Ministerio solicitó al organismo fiscalizador remitir “con máxima celeridad” los antecedentes disponibles sobre la caída de 10,39% en la rentabilidad acumulada del Fondo E, así como información sobre las acciones adoptadas o en evaluación para resguardar los intereses de los afiliados.

Para esto, se estableció un plazo de cinco días hábiles desde la recepción del oficio.

Rau dijo que la Superintendencia de Pensiones es el organismo técnico encargado de fiscalizar a las AFP y cuenta con todo el respaldo del gobierno para ejercer sus atribuciones con independencia y rigurosidad.

La autoridad dijo que están haciendo un seguimiento de esta situación y que evaluarán las medidas que correspondan a partir de los antecedentes que reciban.

Proceso sancionatorio contra las AFP

Cabe señalar que este martes, la Superintendencia de Pensiones informó que, tras concluir todas las acciones de fiscalización respecto de las pérdidas de valor que han afectado particularmente a los fondos de pensiones D y E, decidió iniciar un inédito proceso sancionatorio a cada una de las siete AFP -Capital, Provida, Habitat, Cuprum, Planvital, Uno, y Modelo- por su eventual responsabilidad en las decisiones de inversión adoptadas.

Superintendencia de Pensiones inicia proceso sancionatorio contra las AFP. Andres Perez

Sobre esto, Rau aseguró que el compromiso del gobierno es determinar las eventuales responsabilidades y fortalecer la protección de los ahorros previsionales de los trabajadores, al mismo tiempo que recordó cómo deben operar las administradoras.

“ Las AFP tienen la responsabilidad de administrar los ahorros previsionales con diligencia y prudencia . La Superintendencia está ejerciendo sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias para determinar si existieron incumplimientos. Es importante que se esclarezcan los hechos y se establezcan las eventuales responsabilidades, siempre respetando el debido proceso”, agregó.

Además, el ministro insistió en el compromiso del Ejecutivo por “esclarecer lo ocurrido, se determinen las eventuales responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para fortalecer la confianza en el sistema de pensiones. Los ahorros de los trabajadores deben administrarse con la máxima responsabilidad y prudencia”, concluyó.