Patti Smith sobre Roberto Bolaño: “Lo veo como una guía”

Este martes, la célebre cantante, poeta y artista visual Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes, dio una rueda de prensa en Oviedo, España, en la que, tal como su canción, aseguró: “La gente tiene el poder, aunque a veces sientan que no es así”. Esto, en referencia a lo que ocurre en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

“No tengo nada bueno que decir. Normalmente uno, aunque hay algo malo, siempre tiene algo bueno que decir, pero no en este caso. Yo no soy ni conservadora ni demócrata, me considero una persona global, pero realmente debo decir que me siento avergonzada de la administración actual, del gobierno actual”, aseguró.

Sin embargo, consultada por referentes artísticos españoles que la hayan influenciado, junto con mencionar a los peninsulares Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, o Pablo Picasso, destacó al chileno Roberto Bolaño, de quien siempre se ha declarado seguidora.

“A Roberto Bolaño lo veo como una guía. Es decir, él era más joven que yo y solo vivió hasta los 50 años, pero leo 2666 una y otra vez para estudiar su escritura”, confesó la autora de Just Kids y M Train.

A pesar de la diferencia generacional y de la pronta partida del autor de Los detectives salvajes en 2003, Smith encuentra en las páginas del chileno una lección magistral de narrativa. “Él me está enseñando a escribir”, aseguró.

Sin embargo, más allá de la estructura o el estilo, lo que más ha calado en el día a día de Smith es la concepción del oficio literario que profesaba el escritor. “Roberto Bolaño dijo algo hermoso. ¿Cómo llamaba él a la escritura? ‘Una práctica diaria’. Y como artista... bueno, como en cualquier cosa que hagamos, sea cual sea nuestra vocación, me encanta esa frase suya: ‘una práctica diaria’”.

“Todos los días escribo. Si no escribo, pienso...escucho su pequeña voz en mi oído: ‘Hoy no escribiste’. Se ha convertido en mi práctica diaria”, concluyó.