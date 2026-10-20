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    Italia extiende a menores la detención preventiva y criminaliza la participación violenta en protestas

    La primera ministra Giorgia Meloni anuncia una nueva y endurecida doctrina de seguridad juvenil para contener los disturbios en el país.

    Por 
    Europa Press
    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reacciona durante una conferencia de prensa en Roma, el 9 de enero de 2026. Foto: Alberto Lingria/Xinhua Alberto Lingria

    El Consejo de Ministros de Italia reaccionó a las protestas que llevan días sacudiendo el país con la aprobación, este martes, con un nuevo decreto de “seguridad juvenil” enormemente cuestionado por la oposición por el que los menores de edad podrán ser objeto de la figura de la detención preventiva que hasta ahora solo se aplicaba a los adultos, y crea el delito de “participación violenta en manifestaciones”.

    El gobierno italiano llevaba meses intentando extender la detención preventiva a los menores a través de la ampliación del llamado “carácter de imputabilidad”, es decir, la presunción de que tienen capacidad para entender que están cometiendo un delito.

    Ahora, la responsabilidad penal entrará en vigor inmediatamente a partir de los 14 años en un decreto por el cual “la normativa que perseguía el gobierno entra en vigor de forma inmediata”, anunció Meloni al pueblo italiano durante una comparecencia publicada en redes sociales. Así, las fuerzas del orden podrán detener a menores de 18 años en las comisarías durante 12 horas, incluso si no han cometido ningún delito, siempre que existan pruebas de que representan un peligro.

    Con la tipificación del nuevo delito, cualquier persona que “dentro de un grupo de cinco personas o más” empiece a “tirar piedras, palos, o cualquier cosa que ponga a la gente en peligro” se expondrá a penas de hasta “cinco años de cárcel y hasta 20.000 euros en multas”.

    La única excepción a los borradores del nuevo decreto de seguridad aprobado hoy por el Consejo de Ministros fue el descarte de la posibilidad de asignar funciones de policía judicial a los 500 militares destinados a Milán, uno de los epicentros de las protestas, para reforzar la seguridad.

    Meloni condensó estas medidas en un dicho: “Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres” y, a pesar de que asegura comprender las quejas de los manifestantes, sus “incomodidades” no pueden ser “una coartada para la violencia”, que solo alimenta sus mencionadas quejas y “no representa una solución”.

    “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que lo que hemos visto se convierta en la norma”, afirmó la dirigente italiana, antes de añadir que las protestas han dejado al menos 200 agentes de policía heridos y daños por valor de aproximadamente un millón de euros.

    Más sobre:ItaliaMeloniprotestasdetención preventivamenoresMilánMundo

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